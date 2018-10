Santiago-Oslo: siete salmoneras chilenas evalúan doble listado

Mercados en Acción

Según dijo un ejecutivo de la bolsa noruega, tanto empresas abiertas a bolsa como firmas cerradas han mostrado interés.

El camino que abrió Salmones Camanchaca debería ser más transitado, según las bolsas de Santiago y Oslo. Y es que seis meses después de que la filial de Compañía Pesquera Camanchaca se convirtiera en la primera firma local en listarse en Noruega, ambas plazas bursátiles firmaron un memorandum de entendimiento para facilitarlo.

Después de meses de trabajo, ayer se llevó a cabo la firma oficial del acuerdo, en la que el gerente general de la Bolsa de Comercio, José Antonio Martínez, destacó la importancia de que las firmas pesqueras nacionales tengan acceso a un mercado especializado como el noruego.

Y el interés está, por el lado de las firmas chilenas.

“Hemos sido contactados por compañías chilenas. Hay siete compañías que quieren explorar esta oportunidad”, indicó Oivind Amundsen, vicepresidente ejecutivo de Mercados Primarios y Asuntos Legales de la Bolsa de Oslo.

El ejecutivo noruego acotó que no son sólo compañías que ya están listadas en bolsa las interesadas en emitir NDR (recibos de depósito noruegos, por sus siglas en inglés), sino que empresas cerradas también.

“Hay compañías más pequeñas, privadas, que quieren hacer el doble listado para tener acceso a dos mercados, pero también compañías que ya están listadas en Santiago, que quieren expandir su universo de inversionistas a Europa”, explicó.

El mercado noruego se ha instalado como una alternativa atractiva para las firmas salmoneras por la alta especialización de su mercado. Dado que el país escandinavo es uno de los mayores productores acuícolas del mundo, en su mercado financiero hay analistas y fondos especializados.

Si bien en un principio vio más actividad, no se han visto grandes diferencias de transacciones en Oslo para Salmones Camanchaca. El promedio de operaciones semanales en los últimos dos meses ha sido de US$ 1,1 millones para las acciones en Santiago, según cifras de Bloomberg, mientras que el promedio semanal del NDR es de US$ 570.236 para ese mismo periodo.