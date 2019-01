Scotiabank convierte a Chile en su mercado más importante fuera de Canadá

Mercados en Acción

El país superó a Estados Unidos y a México en términos de colocaciones al cierre del año fiscal canadiense 2018 y representa casi el 8% de las operaciones totales.

Desde la casa matriz de Scotiabank ubicada en Toronto, Canadá, están orgullosos de los resultados que han obtenido hasta el momento en Chile. El CEO de la compañía, Brian Porter, destaca que “nuestra adquisición de BBVA Chile -que también es un banco tecnológicamente sofisticado- nos convirtió en el tercer banco privado más grande del país”. Las palabras de Porter se dan en su mensaje a los accionistas que trae la memoria 2018 del banco canadiense.

Porter manifiesta que está “orgulloso de lo que logramos en 2018. Invertimos considerablemente en nuestros negocios existentes y también adquirimos una serie de bienes”.

En el mismo documento, los canadienses reconocen que las adquisiciones que realizaron el año pasado no solo en Chile sino que en otros mercados de América Latina, “mejorarán significativamente nuestro posicionamiento competitivo en geografías y negocios claves”.

En Scotiabank están conscientes que “a medida que el banco crece, también lo hacen las oportunidades” y lo grafican en que era “poco probable que la oportunidad de BBVA Chile se hubiera materializado para nosotros si no hubiéramos adquirido una participación controladora del 51% en Banco Cencosud en Chile en 2014, y hubiéramos tomado otras medidas para fortalecer y hacer crecer nuestro negocio allí”.

Los números locales

Muestra de las recientes apuestas que hizo Scotiabank en Chile es que al cierre del año fiscal canadiense 2018, que finaliza el 31 de octubre, las operaciones del banco en Chile en términos de colocaciones llegaron a 43.804 millones de dólares canadienses -equivalente a US$ 33.293 millones-.

Con este número, Chile se convirtió en el mercado más grande en colocaciones bancarias después de Canadá, superando a Estados Unidos por casi 2.000 millones de dólares canadienses (aproximadamente unos US$ 1.500 millones).

De esta forma, si en 2017 Chile era el tercer mercado más grande fuera de Canadá en colocaciones, siendo superado por Estados Unidos y México, hoy es el que se adjudica el liderazgo.

Al cierre del año fiscal canadiense, Scotiabank reportó utilidades netas de sus operaciones en Chile por 268 millones de dólares canadienses, vale decir, unos US$ 202 millones. No obstante, sin los ajustes asociados a los impactos por la adquisición, las utilidades de Scotiabank hubiesen sido cercanas a US$ 331 millones en el mismo periodo.

Las operaciones locales dirigidas por Francisco Sardón representan el 7,8% de las colocaciones totales de Scotiabank y el 21,3% de la banca internacional -considerado EEUU- del banco norteamericano al finalizar octubre de 2018. Y dentro de los países de la Alianza del Pácifico -compuesto por México, Colombia, Perú y Chile- las operaciones locales representan el 42,7% de las colocaciones de este mercado.

¿Por más?

Otro elemento que destacan en Scotiabank en su memoria es el crecimiento orgánico de sus operaciones. Los canadienses afirman están “invirtiendo fuertemente en nuestros negocios existentes para construir nuevas relaciones con los clientes, aumentar la participación en el mercado y fortalecer las franquicias en mercados clave”.

Para ello, ponen como ejemplo el caso de la región, con “un crecimiento orgánico muy fuerte en la Alianza del Pacífico con un incremento en los créditos de dos dígitos para el año; esperamos que ese impulso continúe en 2019”.

Según las últimas cifras disponibles en la Superintendencia de Bancos (noviembre de 2018), y excluyendo las colocaciones en el exterior, Scotiabank tenía una cuota de mercado 14,1% para esa fecha y desde que se inició la fusión con BBVA Chile en septiembre, ha ganado de forma orgánica 0,7 puntos porcentuales.

La guía de ruta elaborada para 2019

El CEO de Scotiabank, Brian Porter, señaló de cara a 2019 que está confiado de los resultados que vendrán: "Tengo más confianza que nunca de que los mejores días del Banco quedan por venir".

Para ello, Porter definió que para este año los esfuerzos del banco estarán enfocados en la integración de los negocios que han adquirido en 2018 -incluido el de Chile- por los cuales se invirtieron más de US$ 5.280 millones en total a nivel global.

Al momento echar las fichas, los canadienses ratificaron su apetito por crecer en los países de la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta que el mercado tiene "un PIB combinado que es más del doble del tamaño de Canadá, una población joven, una clase media en aumento, economías en crecimiento y un entorno bancario sólido".

En términos macroeconómicos, desde Canadá ven que "en Chile, se espera que el crecimiento del PIB se modifique un poco a partir de los fuertes niveles observados en 2018, pero aun así debería superar el 3%".