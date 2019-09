Sociedades Cascada de Julio Ponce refinancian créditos con Scotiabank

Mercados en Acción

Potasios y Pampa Calichera cancelaron US$ 15 millones por la operación.

Aprovechando el bajo nivel de las tasas es que Julio Ponce Lerou decidió refinanciar la deuda que mantienen sus sociedades cascada con las que invierte en SQM. En hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Pampa Calichera y Potasios informaron de la operación.

En el caso de Pampa, se reprogramó un crédito con Scotiabank prepagando US$ 9 millones y fijando dos pagos para septiembre del próximo año y septiembre de 2022 por US$ 46 millones y US$ 65 millones respectivamente.

En el caso de Potasios, acordó con el banco canadiense pregapar US$ 6 millones, dejando un pago de US$ 4 millones para septiembre de 2020 y de US$ 70 millones para septiembre de 2022.