Socio de Cornershop critica a Corfo por incentivos en fondos de capital de riesgos

“El inversor chileno es muy malo”, dijo Oskar Hjertonsson, uno de los socios fundadores de Cornershop.

El empresario participó ayer en un seminario sobre venture capital organizado por Sofofa.

“La cultura del inversor chileno se basa mucho en cómo proteger del ‘down side’, en lugar de cómo ganar el ‘up side’. Entonces, es una discusión de cómo evito perder la plata”, sostuvo.

Para él, la responsabilidad también pasa por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que con su proyecto de capital semilla ha protagonizado la expansión de este mercado en el país en los últimos años.

“Me parece que los incentivos de Corfo generan incentivos absurdos”, sostuvo Hjertonsson.

Y añadió: “Yo he estado en reuniones donde inversores chilenos están hablando de hacer otro fondo por lo que se puede apalancar, y no digo que eso pase en todos los fondos en Chile, pero he escuchado ese tipo de argumentos como fundamentos para meterse en la industria. No digo que lo que está haciendo Corfo esté mal, pero probablemente lo que falta son fondos de capital buenos, que realmente entiendan lo que necesita una empresa de ‘early stage’”, detalló.

En visión del inversionista de origen sueco y radicado en Chile, hay empresas donde el capitalista de riesgo “mata al equipo y al espíritu” de las startup, ya que “cree que debería influir en cómo diseñar el producto, en cómo escribir los newsletters, en meterse en detalles que si el equipo donde te metiste no hace bien esas cosas, (mejor) no inviertas en esa empresa”.

Tras la intervención de Hjertonsson, Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, defendió la labor de la entidad al implementar el capital semilla, y pese a reconocer el que ha avanzado lentamente, aseguró que actualmente la inversión en capital de riesgo representa el 0,4% del PIB, “lejos el más alto de América Latina, el más alto del mundo emergente, y estamos dentro de los cinco más grandes del mundo como porcentaje del PIB”.

“Hay un elemento de incentivo adverso que genera el esquema cuasi equity actual de Corfo y eso hay que corregirlo, pero eso requiere Ley”, precisó la autoridad.