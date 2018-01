SQM se dispara a nuevos máximos históricos y supera en capitalización bursátil a Banco Santander

Mercados en Acción

La minera no metálica está a un paso de superar a Banco de Chile en valor en bolsa.

SQM pasa por su mejor momento bursátil. La acción de la minera no metálica puso fin a una recha de tres caídas consecutivas y cerró con una importante alza que la empujó a nuevos máximos históricos.

El papel serie B de la firma experimentó un alza de 1,75% y alcanzó unos inéditos $ 38.440 en la Bolsa de Comercio de Santiago.

Con este resultado, la capitalización bursátil de la compañía ligada a Julio Ponce alcanzó los US$ 15.920 millones, siendo sólo superada por Falabella (US$ 24.930 millones), Copec (US$ 20.740 millones) y Banco de Chile (US$ 16.230 millones). En la sesión de hoy, la empresa desplazó a Banco Santander (US$ 15.779 millones).

El alza se produjo luego que el gigante anglo australiano Río Tinto retiró su oferta por el 32% de la propiedad de SQM, lo que deja el camino despejado a Tianqi y Albemarle

Las acciones también tuvieron como telón de fondo otra positiva sesión de la bolsa que también se ubicó en máximos históricos, con el IPSA comenzando a consolidarse por encima de los 5.700 puntos.