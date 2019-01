Super de Pensiones muestra los efectos de la reforma de pensiones en los Fondos de Cesantía

Mercados en Acción

Acumulación del Fondo Solidario se reducirá en $ 1.000 millones en 10 años por mayor aporte a cuentas individuales de la AFP.

Además de subir la cotización individual en cuatro puntos, la reforma de pensiones también propone incrementar el aporte desde el Seguro de Cesantía hacia las cuentas individuales en la AFP durante los periodos de desempleo.

El beneficio, que hoy corre sólo para las personas que hacen uso del Fondo de Cesantía Solidario (FCS), también se hace extensivo a quienes sólo ocupan su Cuenta Individual por Cesantía (CIC). Además, para el primer grupo aumenta el aporte de 10% a 14%, para que sea equivalente a la nueva cotización.

La medida no sólo tiene un efecto positivo en las pensiones, que según los cálculos del Ejecutivo sería de 4,3% en promedio para todos los afiliados y de 16,6% para los de menores pensiones. Además impactará el Fondo de Cesantía Solidario, ya que de allí provendrán los recursos para palear los periodos de lagunas.

Efectos

Con el objetivo de dimensionar estos efectos, la Superintendencia de Pensiones (SP), elaboró el Informe de Sustentabilidad de los Fondos de Cesantía, donde realizó proyecciones del FCS y del CIC bajos tres escenarios distintos: a) escenario estándar (que no considera crisis ni reformas), b) escenario “normal y con reforma” y c) escenario “crisis y con reforma”.

Considerando un escenario normal con reforma, el documento muestra que la acumulación final del FCS a 2018 será un 15,4% menor a la acumulación que lograría el fondo sin reforma en un escenario normal. Esto corresponde a $ 1.033.128 millones menos en un periodo de 10 años.

A su vez, el impacto en la acumulación al final del período proyectado en un escenario de crisis sería de $ 1.184.933 millones menos. Esto corresponde a un 19% de menor acumulación, considerando un escenario sin reforma y con crisis.

La CIC, en tanto, no se vería afectada por la reforma en el escenario normal. Sin embargo, sí se observarían tasas de crecimiento nulas y negativas en el escenario con reforma y crisis, durante el período de crisis.

De todos modos, el documento concluye que, aunque el FCS se vería afectado negativamente por la reforma en términos de sus montos acumulados, éste seguiría presentando tasas de crecimiento positivas y sostenidas.

Eso sí, bajo un escenario de crisis económica y financiera se observarían tasas de crecimiento nulas y negativas durante el período de estrés. Sin embargo, posterior a ese período, “el FCS retomaría la trayectoria previa a la crisis”, precisa el regulador.

Los supuestos

La SP elaboró el informe bajo los supuestos de una reforma que paga las cotizaciones, con cargo al FCS, a todos los beneficiarios del CIC y FCS en períodos de cesantía, considerando la gradualidad que contempla la Reforma Previsional, en que en siete años sube a 14% la cotización para pensión y se incorpora el aporte al seguro de dependencia (0,2%).

La simulación supone la existencia de una crisis de un año, en la cual se asume una caída máxima en el número de cotizantes de 7,5% y por lo tanto, un aumento de solicitudes de beneficios al SC. Además, contempla caídas en la rentabilidad.

Fondos del Seguro de Cesantía superan los US$ 11.000 millones

En el seguro obligatorio que cubre a los trabajadores dependientes existen las cuentas individuales de cesantía (CIC), de propiedad de cada trabajador afiliado y, además, un Fondo Solidario de Cesantía (FSC).

Al 31 de diciembre 2018, la CIC y el FSC, registraron un patrimonio de US$ 11.567 millones, según datos de la Superintendencia de Pensiones. En el desglose, US$ 7.742 millones correspondieron al CIC y US$ 3.826 millones al FSC.

Por otra parte, al 31 de octubre 2018, los cotizantes aportaron 79 meses en promedio en forma continua, mientras que 5,9 meses en promedio fue el período sin cotizaciones de los beneficiarios.

Por rama económica, al 30 de noviembre de 2018, agricultura fue el sector que más solicitudes aprobadas registró al tener una variación anual de 21,7%. Por su parte, Electricidad, Gas y Agua, experimentó el mayor retroceso, al caer 5,2% en el número de solicitudes aprobadas.