Super de Pensiones zanja dudas sobre los activos alternativos

Mercados en Acción

Se espera que durante el segundo semestre las AFP comiencen a operar con estos instrumentos de largo plazo.

La Superintendencia de Pensiones publicó ayer dos normativas, con las que espera despejar las dudas en torno al marco que permite y regula la inversión en activos alternativos por parte de los fondos administrados por las AFP.

El organismo encabezado por Osvaldo Macías emitió una norma para, en primer lugar, dejar fuera de los límites de la renta variable las cuotas de fondos de inversión nacionales cuyos subyacentes sean del tipo alternativos, como por ejemplo los vehículos para llevar a cabo inversión en deuda privada extranjera, mutuos hipotecarios endosables con fines no habitacionales, bienes raíces no habitacionales y acciones de sociedades nacionales inmobiliarias y de infraestructura.

Lo anterior fue una de las regulaciones más esperadas por la industria de las AFP, ya que temían que la renta inmobiliaria se definiese dentro de los límites de la renta variable, lo que, dicen fuentes del sector, hubiera perjudicado la operación en dichos instrumentos, ya que no serían vistos con atractivo.

La prohibición de los hedge funds

Otra norma publicada por la Superintendencia de Pensiones y relativa a los activos alternativos es la prohibición de invertir en fondos de cobertura, mejor conocidos como hedge funds.

Ejecutivos del mercado señalaban que la definición de estos instrumentos no estaba clara en la norma emitida en noviembre pasado al respecto, por lo que la entidad reguladora quiso zanjar la discusión.

Así, la normativa que ayer emitió el regulador quedó idéntica a la puesta en consulta.

“Los fondos de pensiones no podrán invertir directa o indirectamente en hedge funds registrados como tales ante una entidad reguladora, como la Securities and Exchange Commission (SEC) o European Securities and Markets Authority (ESMA), así como tampoco en aquellos vehículos cuyo prospecto de inversión indica que corresponden a un hedge fund”, dice el texto de la Superintendencia.

Con todo, las AFP todavía no pueden invertir en activos alternativos, pues el regulador todavía no aprueba las políticas de inversión de las AFP.

Fuentes aseguran que las más retrasadas en este sentido son PlanVital y Modelo. Se espera que todas comiencen el segundo semestre a operar con estos instrumentos.