Sura: “Estamos evaluando incursionar con un fondo en vivienda para renta en Chile”

Mercados en Acción

Si bien en la administradora están concentrando los esfuerzos en renta comercial en el país, por el momento, miran con interés lo habitacional.

Con su segundo fondo de renta de activos inmobiliarios comerciales en el retrovisor y su tercera entrega en este segmento –el fondo de inversión Renta Inmobiliaria III, que está en etapa de levantamiento de capital– por delante, en la unidad de inversiones inmobiliarias regionales de Sura Asset Management se muestran optimistas.

La mayor llegada con el segmento institucional, en especial de los fondos de pensiones, en la clase de activos va a ser clave, explica Andrés Alvarado, jefe de Real Estate de la unidad de Investment Management de la firma.

- ¿Cómo ven el desarrollo de este segmento en la región?

- Esta industria es relativamente reciente en Latinoamérica. A medida que los sistemas pensionales se han establecido y han ido evolucionando en sus carteras de inversión, esta clase de activos inmobiliarios empieza a tener mayor protagonismo dentro de sus portafolios. Hay mercados más maduros, como México, pero Colombia, Perú y Chile presentan una situación bastante similar.

- ¿Esperan que el crecimiento del mercado se acelere con los capitales de las AFP?

- Va a haber mucho más capital destinado hacia el sector inmobiliario por parte principalmente de las AFP. Las compañías aseguradoras ya llevan una trayectoria larga de invertir en el sector inmobiliario y los family offices lo ven como uno de los destinos más frecuentes. El mercado de inversionistas va a crecer, sin duda alguna, liderado por las AFP.

- ¿Qué prevé para Chile en particular?

- Uno de los mercados donde vas a ver un crecimiento bastante acentuado en la participación de los fondos de pensiones en su mercado inmobiliario local es precisamente en Chile, con los cambios normativos que tuvimos el año pasado. Esos cambios auguran que va a haber una entrada de capital entre US$ 4.000 y US$ 6.000 millones en los próximos años. Pero no va a ser una entrada inmediata.

- ¿Cuáles son sus planes para el corto plazo en el país?

- Estamos activamente participando en oficinas, en industrial. En Chile no hemos entrado en hotelería, pero no estamos cerrados al sector. Comercio lo vemos como un mayor reto, pero sentimos que puede presentar oportunidades muy puntuales de interés.

- Después de la venta del Edificio de las Artes, ¿qué vehículos preparan?

- Con esa transacción concluimos de manera exitosa nuestra fase de inversión del fondo número dos de rentas en Chile. Con el cierre de este estamos dando inicio al fondo número tres. También es de rentas, que va a estar enfocado en los distintos segmentos comerciales. Aspiramos a tener presencia en todas las categorías relevantes menos vivienda. Ese fondo arranca con un capital inicial de US$ 50 millones.

- ¿Tienen planeado un fondo de renta residencial acá?

- Estamos evaluando la posibilidad de incursionar en vivienda en renta. Estamos en estudio de factibilidad de ese segmento, pero lo vemos con gran interés. Parte de lo que buscamos en Chile son precisamente un buen grupo de desarrolladores de viviendas con quien podamos evaluar y analizar el modelo que quisiéramos desarrollar.

- ¿Qué cambios han visto en el mercado en la región?

- Hace ocho años había un inventario muy escaso de activos inmobiliarios de calidad institucional en los mercados. Hoy en día hay mucho mayor stock, y han sido mucho más demandados. Hay rotación y los activos son muy competitivos y eso lo ves claramente en los precios. Y Chile es el ejemplo que más sobresale en la región.

- Con el tiempo se han ido comprimiendo las rentabilidades de la clase de activos en Chile…

- Las principales ciudades de los países en los que estamos son bastante saturadas, tienen una limitación en su disponibilidad de terrenos, lo cual requiere una renovación del stock y del inventario.

- ¿En qué están trabajando a nivel regional?

- Nuestra tarea inmediata es ampliar nuestra oferta de fondos en la región. Vamos a hacer mucho énfasis en desarrollo, estamos entrando a Uruguay. Ya tenemos equipo allá. Y vamos a estar ampliando nuestra red geográfica a Uruguay y a México este año. Tenemos la aspiración de convertirnos ojalá en el jugador más grande de la región.