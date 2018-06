Susan de Raadt dejaría la gerencia de Orion Seguros

Mercados en Acción

La gerenta general de Orion Compañía de Seguros Generales, Susan de Raadt, estaría a punto de dejar dicho cargo, según afirman fuentes del mercado. La todavía ejecutiva, dicen conocedores de su situación, saldría de la firma ligada a la familia Ergas a partir de julio.

La compañía ha tenido que enfrentar dos siniestros de grandes magnitudes respecto al aseguramiento de transporte de valores, los que, según fuentes, no han sido fáciles de responder. El primero es el robo de US$ 11 millones en 2014 a un camión Brinks, mientras que el segundo es un delito contra un transporte Esertval, por un monto cercano a los US$ 25 millones, en 2017.