Tagle y la filantropía: “Se ha empezado a crear una inquietud por colaborar”

El presidente de Credicorp Capital dice que cada vez son más los grupos familiares que arman fundaciones para contribuir.

“Pensando en cómo vincularnos más con la sociedad, se nos ocurrió esta idea de empezar a dar servicios de asesoría a organizaciones sociales que estaban colaborando en distintos ámbitos de la sociedad”. Así describe Guillermo Tagle, presidente de la firma financiera Credicorp Capital, el camino que los llevó a instalar su fundación –dirigida por Virginia Claude– y a organizar un evento anual que premia a las iniciativas sociales.

Sobre la filantropía en Chile, el ejecutivo destaca los avances que ha permitido el crecimiento del país, aunque recalca que aún hay obstáculos en el camino.

- Además de las organizaciones sociales y las fundaciones donantes, ¿qué otros actores privados contribuyen?

- Hay un universo de grupos familiares y empresariales que pueden decidir aportar a causas específicas como parte de sus programas de apoyo a la comunidad. Los grandes grupos familiares han ido generando organizaciones para administrar lo que han estado destinando a filantropía.

- ¿Cómo ha evolucionado esa tendencia?

- Las fundaciones donantes antiguas (como la Fundación Aninat o la Fundación Irarrázaval) tienen su origen en períodos pasados en que también hubo bonanza en Chile y hubo más creación de riqueza. Lo que ha pasado en los últimos 30 años en Chile, con crecimiento económico y desarrollo del mercado, es que se ha empezado a crear esta inquietud por colaborar con el patrimonio que se ha creado en el mundo privado a resolver problemas sociales.

- Se ha visto un crecimiento en instrumentos de inversión sustentable, como fondos ESG o bonos sociales...

- Hay una tendencia que se ha ido desarrollando en Chile sobre las inversiones con impacto social, que también es un concepto que se está empezando a mover con bastante fuerza.

- En la experiencia internacional los institucionales han tenido un rol fundamental. ¿Cómo ve a las AFP en Chile?

- Eso está ocurriendo. Ya es un tema en la industria. Hay fondos de pensiones que lo están evaluando. El área gris que hay que resolver es el mandato de asegurar la mayor rentabilidad posible para asegurarle a sus afiliados la mejor pensión posible. Para estas iniciativas en general los primeros pasos son costosos.

- ¿Cómo ve el interés de las empresas en hacer iniciativas sociales?

- Las empresas se han ido involucrando en temas de apoyo a la comunidad, pero con restricciones, muchas veces puestas por la misma regulación. Por ejemplo, un tema que está incorporado en la reforma tributaria es que las empresas no tienen libertad para gastar lo que quieran en cualquier causa que no tenga que ver con el giro principal de su negocio. Y si gastan en algo ajeno a su negocio, es un gasto rechazado y es gravado con un 35% de impuesto adicional. Cada vez hay más interés, pero la misma regulación tributaria vigente no le permite a las empresas hacer lo que quieren con sus recursos.