TC reafirma postura y vuelve a rebajar multas por caso Cascadas: aún falta Julio Ponce

El Tribunal Constitucional (TC) reafirmó su tesis de mayoría en cuanto a que las multas máximas que pueden enfrentar los sancionados por el regulador del mercado en el caso Cascadas no pueden superar en cada caso las 75 mil UF, unos US$ 3,2 millones.

EL TC acogió los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados por el empresario Leonidas Vial, la corredora LarrainVial y Alberto Le Blanc por las multas impuestas en 2014 por la otrora Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, y que fueron de 500 mil UF (US$ 21 millones), 200 mil UF (US$ 8,5 millones) y 100 mil UF (US$ 4,3 millones), respectivamente.

Queda pendiente la resolución respecto al controlador de las Cascadas, por cuanto Julio Ponce también recurrió al TC para rebajar la multa por 1,7 millones de UF aplicada por el regulador, unos US$ 72 millones.

De confirmarse la tesis del TC, la multa a Ponce no podría superar los US$ 3,2 millones.

El fallo de ayer es el tercero en el que el TC acoge la postura de que las multas superan el límite que se da como máximo aplicable.

El primero en lograr un triunfo en el TC fue Roberto Guzmán Lyon, también multado por el mismo caso; luego fue el turno de los ejecutivos de LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz. Todos ellos apelaron a la inconstitucionalidad del artículo 29 de la ley de la entonces SVS que indica que el sancionador podrá fijar una multa de hasta el 30% del valor de la “operación irregular”.

Los sancionados apuntan a que se les multe sobre la base de los artículos 27 y 28 de la misma ley, que fija como máxima multa 15 mil UF, monto que puede subir hasta 75 mil UF en infracciones reiteradas.

“Este tribunal constata un grado insuficiente de determinación o especificidad legal de la norma que establece la sanción, tanto en la estructura de la misma, dado la vaguedad del objeto sobre el cual se calcula el porcentaje (‘valor de la operación irregular’), como en cuanto a la forma en que debe aplicarse, por la ausencia de criterios de graduación”, dice el fallo del TC respecto a Leonidas Vial y compañía.

Se precisa que “el tribunal no afirma” que la aplicación del artículo 29 sea contraria a la ley, tras lo cual se señala que “resulta imposible descubrir” por qué se multa a un requirente con un determinado importe y cuáles son los elementos de juicio que dan lugar a las diferentes multas aplicadas a los distintos sancionados.

Tras conocer el fallo del TC, en LarrainVial dijeron en un comunicado que la sentencia reafirma, tal como lo hizo al acoger el requerimiento presentado antes por Bulnes y Errázuriz, que la ex SVS se excedió en sus facultades sancionatorias.

La firma expresó que “tal como lo hemos afirmado en oportunidades anteriores, este es un paso más que reafirma el correcto actuar de nuestra empresa y la de sus ejecutivos, cuyo comportamiento se ajusta a la normativa vigente y a las mejores prácticas del mercado financiero”.

En un escueto comunicado, la CMF señaló que el “fallo sólo se pronuncia sobre la regulación aplicable al monto de la multa, y no a las infracciones que fueron acreditas y sancionadas por el organismo regulador”.

