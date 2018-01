¿Te cambiaste al E? Fondos A y B registraron en 2017 su mejor rendimiento en ocho años

Mercados en Acción

El fondo E, el menos riesgoso del sistema, registró una rentabilidad de 1%.

Junto con el nuevo año llegó también la hora de los balances. Y una de las primeras entidades en hacerlo fue la Superintendencia de Pensiones que esta tarde entregó el rendimiento de los Multifondos, todos los cuales terminaron en terreno positivo.

De acuerdo al regulador, el A y el B experimentaron una rentabilidad de 15,44% y 11,79%, respectivamente, lo que supone el mejor resultado desde 2009.

Ambas alternativas se vieron impulsadas por el rendimiento que mostraron durante el período las inversiones en renta variable extranjera y acciones locales, dijo la Super.

El Fondo C (Intermedio), en tanto, finalizó el 2017 con la mayor rentabilidad anual en tres años. Mientras, en el caso de los fondos D (Conservador) y E (Más Conservador), las cifras fueron positivas, aunque menores que los fondos más riesgosos", señaló la entidad en un comunicado.

Con todo, al cierre del año pasado los activos de los Fondos de Pensiones totalizaron US$ 210.512 millones, cifra 9,4% real mayor que la registrada al cierre del año 2016.

Cambios de fondos

Durante 2017 se registraron casi 1,3 millones de cambios de fondos que suman US$ 36 mil millones, cifra inferior a los 1,7 millones de cambios por US$ 38 mil millones registrados durante 2016. Por fondo, los portafolios D y E registraron una salida neta por US$ 738 millones y US$ 9.195 millones correspondientes a 24.977 y 290.357 cuentas respectivamente.

Lo anterior se distribuyó entre los fondos A (US$ 4.648 millones de 236.715 cuentas), C (US$ 3.212 millones de 36.982 cuentas) y B (US$ 2.073 millones de 41.637 cuentas).

AFP: "Un afiliado promedio perdió $ 3 millones si se cambió del Fondo A al E"

Pero el sistema de multifondos, ideado como una manera para perfeccionar el modelo de pensiones, también ha sido usado por los críticos de las AFP como una herramienta de protesta, llamando a los trabajadores a cambiarse en masa al fondo E como una forma de protesta.

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) como respuesta le puso un precio a esta medida, estimando que los cotizantes que siguieron estos consejos dejaron de recibir cerca de $ 3 millones.

Para sus cálculos, la entidad consideró la rentabilidad de los fondos entre el 25 de julio de 2016, fecha en la cual la organización No+AFP realizó su primer llamado a protestar contra el sistema, y el 31 de diciembre del año pasado.

"Para un afiliado promedio, con un saldo de $ 20 millones, el menor valor es de $ 3.050.595, si se cambió del Fondo A al E", señala el reporte de la entidad gremial.

Esto, en un contexto de persistentes criticas hacia las AFP por las malas pensiones. Las gestoras están en la mira de una parte de la ciudadanía y el Frente Amplio, sector político que cobró especial relevancia en el último proceso eleccionario, en el que su abanderada Beatriz Sánchez logró poco más del 20% de los votos. Además, el conglomerado en el que Giorgio Jackson y Gabriel Boric son sus máximos referentes consiguió una importante cantidad de escaños en el Congreso.