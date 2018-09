Todavía hay confianza: flujos a China siguen positivos

Mercados en Acción

La bolsa asiática captó la entrada de US$ 5.800 millones en agosto, a la espera de la inclusión en los índices MSCI.

Últimamente, los inversionistas se tiran de las mechas cuando piensan en los mercados emergentes, que han visto cómo el cielo se pone nublado con una creciente cantidad de focos de riesgo en el segmento. Entre las ansiedades que han generado Turquía, Argentina, Brasil y ahora Sudáfrica, la ola de ventas ha dejado su huella en esta clase de activos.

En los últimos 30 días, las acciones emergentes (agrupadas en el MSCI Emerging Markets Index) han caído más de un 4%, mientras que las bolsas mundiales (según el MSCI All Country World Index) han perdido sólo un 0,7% de su valor en ese mismo período.

Sin embargo, pese al complejo panorama, los flujos netos de inversiones al mundo emergente siguen positivos. ¿La clave? Una China que sigue atrayendo el interés –y el dinero– de inversionistas internacionales pese a las preocupaciones por la guerra comercial con Estados Unidos.

Según datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), los flujos netos de portafolios no residentes –es decir, de inversionistas extranjeros– alcanzaron US$ 2.200 millones en agosto. En el desagregado, la renta variable fue el destino de todos estos posicionamientos durante el mes, alcanzando US$ 7.100 millones mientras que la renta fija vio una salida de US$ 4.800 millones.

Esto no quiere decir que los emergentes estén encantando a los agentes del mercado pese a las turbulencias. Es sólo un país el que está detrás del neto en números azules: “La tendencia de flujos de entrada a acciones chinas y flujos de salida de los otros mercados emergentes continúa”, explicó la entidad en un informe.

Las cifras del IIF revelan que el mercado accionario del gigante asiático captó US$ 5.800 millones en agosto, un 82% de los flujos de entrada en ese período.

¿Por qué tanto interés en un país enzarzado en una guerra comercial contra EEUU? Para el IIF, tiene que ver con índices: “Parte de esta rotación es estructural, mientras los portfolio managers rebalancean sus carteras para alocar más capital en China antes de la inclusión del MSCI”.