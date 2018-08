Últimas rondas de financiamiento: el momento ideal para entrar antes de la IPO

Mercados en Acción

En el mundo tech, entrar en las series D, E y F ha significado mayores retornos que tomar posición en el debut bursátil.

Es imposible saber cuándo y cuánto va a rentar tal o cual inversión, y cuál es el momento ideal para tomar posición en un activo. Mirando la historia, sin embargo, aparecen ciertos patrones.

Según un estudio realizado por la administradora de fondos especializada en venture capital Manhattan Venture Partners (MVP), en que midieron las rentabilidades promedio en 26 aperturas bursátiles de empresas tecnológicas entre 2010 y 2017, el retorno para los inversionistas que tomaron posiciones en la compañía en la oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) fue menor que los que ingresaron a la propiedad antes de la apertura.

El estudio mostró que en promedio los inversionistas que compraron al precio de apertura obtuvieron un retorno de 9,5% al finalizar el periodo de lock up –plazo en que los accionistas no pueden vender los papeles que tienen, que generalmente dura seis meses–, mientras que los inversionistas que ingresaron en la etapa de capital privado lograron retornos entre 54,2% y 88,5% (ver tabla). En las rondas tempranas (A, B y C), las rentabilidades promedio van de 74,5% a 88,5%, mientras que más tarde en el financiamiento se ubican entre 54,2% y 71,5%.

Eso sí, los inversionistas que entraron más temprano en las rondas de financiamiento tienen un periodo de mantención más alto, lo que implica más riesgo: en esta etapa las compañías toman entre 7 y 4,5 años en abrirse en bolsa, mientras que los que entran en las últimas rondas han esperado entre 2,3 y 3,5 años.

La estrategia de inversión de MVP apunta a ingresar a la propiedad de las compañías antes de la apertura en bolsa, pero no en las primeras rondas de financiamiento. Según indica Santosh Rao, jefe de Research de MVP, el punto ideal está en las rondas D, E y F: “Hay visibilidad, hay menos riesgo, las compañías tienen tracción, los ingresos están creciendo”, indica.

Entre el portafolio de las compañías en que están interesados hay varios nombres conocidos, como la plataforma colaborativa de alojamiento Airbnb, la red social Pinterest, la fabricante de naves espaciales Spacex y dos competidoras de Uber: Lyft y la china DiDi Chuxing.

El corazón de la estrategia es comprar acciones secundarias en compañías en que esperan una IPO en unos años, entregando a inversionistas como family offices el alpha de la apertura, que usualmente se llevan institucionales de mayor tamaño.

En ese contexto, ayer las compañías Nevasa y Buena Vista Capital lanzaron un feeder fund (fondo que invierte en otro fondo) ligado a la administradora.