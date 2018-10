US$99 millones en flujos extranjeros registró el trimestre

Mercados en Acción

Entre julio y septiembre hubo una entrada neta de capitales desde el exterior a la bolsa nacional.

La bolsa chilena logró acumular una entrada neta de flujos de extranjeros a través del ETF iShares MSCI Chile, domiciliado en Estados Unidos, luego de registrar salidas de capitales en los periodos enero-marzo y abril-junio. En el tercer trimestre, el fondo que cotiza en bolsa vio un ingreso neto de US$ 99,4 millones. En el desagregado, septiembre fue el mes que trajo más capitales extranjeros, con la entrada neta de US$ 47,8 millones. En agosto, ingresaron US$ 14,3 millones y en julio US$ 37,3 millones.