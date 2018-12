Wall Street se hunde casi 3% tras duro ataque de Trump contra la Fed

Mercados en Acción

El S&P 500 quedó al borde del "mercado bajista", tras acumular un retroceso de 19,8% desde su peak de septiembre. El índice completa cuatro caídas consecutivas de más de 1,5%, lo que no ocurría desde agosto de 2015.

A pocas horas del feriado de Navidad, el espíritu en los mercados no fue para nada de celebración sino todo lo contrario. Luego de que las bolsas en Europa cayeran arrastradas principalmente por los sectores de retail y de la banca, en Estados Unidos, los principales índices se hundieron a mínimos desde abril de 2017.

El industrial Dow Jones lideró las caídas con un retroceso de 2,91%, seguido por el S&P 500 que perdió 2,71%, quedando al borde de una situación de "mercado bajista" o bear market, es decir, un retroceso de 20% o más desde su último peak.

El índice general acumula así un descenso de 19,8% desde su máximo de septiembre, y completó cuatro caídas consecutivas de más de 1,5%, algo que no había ocurrido desde agosto de 2015. El tecnológico Nasdaq, en tanto, retrocedió 2,21%.

En medio de la baja generalizada, el presidente Trump volvió a dirigir sus dardos contra la Reserva Federal, culpando al banco central de EEUU por los retrocesos en Nueva York, profundizando así los declives.

"El único problema con nuestra economía es la Fed. No entienden el sentimiento de los mercados, no comprenden la necesidad de la guerra comercial o de un dólar fuerte o incluso el shutdown demócrata por las fronteras," señaló Trump en su cuenta de Twitter este lunes. "La Fed es como un poderoso golfista que no puede anotar porque no tiene el toque", declaró el mandatario.

La tensión se mantiene a pesar de que el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, salió esta mañana a tratar de tranquilizar a los mercados, tras consultar a los seis principales bancos de Wall Street sobre sus niveles de liquidez. La autoridad convocó además a una reunión de emergencia con los principales reguladores del sector financiero. Fuentes que tuvieron acceso al encuentro señalan que los reguladores informaron a la autoridad que no ven nada fuera de lo normal que esté afectando a los mercados.

Pese a que se trataba de una jornada especial, con un cierre anticipado por Navidad, los volúmenes de transacciones fueron 41% superiores al promedio móvil de las últimas 30 sesiones.

"La culpa es de las ventas por pánico, la emoción, lo que sea, cuando el impulso negativo comienza, no hay mucho que se pueda hacer", comentó a Bloomberg Frank Cappelleri, trader senior de Instinet.

Los comentarios de Trump vienen a elevar la tensión luego de que trascendiera durante el fin de semana que el mandatario evaluaba sacar al presidente de la Fed, Jerome Powell, por discrepancias sobre el manejo de la política monetaria.

Además crece la preocupación, cuando EEUU entra en su tercer día de un shutdown o cierre de gobierno, en medio de una pugna entre Trump y los demócratas por el financiamiento para su muro en la frontera con México. Los observadores en la capital estadounidense comienzan a estimar que la paralización podría extenderse hasta fines de año.

"La realidad es que en Washington hay una cantidad masiva de impedictibilidad", comentó Chad Morganlander, gestor de cartera de Washington Crossing Advisors. Eso se combina con las presiones sobre el crecimiento global y el fin del estímulo.

En Europa, el índice regional Stoxx Europe 600 retrocedió 0,4% en medio de preocupaciones sobre las tasas de interés y el crecimiento. Las principales bajas afectaron al banco HSBC, que perdió 1,0%, mientras que la marca de artículos de lujo LVMH declinó 1,2%.

Las bolsas europeas están en camino a su peor año desde la crisis financiera de 2008.

En Chile, en tanto, el IPSA se acopló al ánimo externo, y cerró la sesión con una baja de 0,64%.