Nuevo Capital se desmarca de la industria de factoring y dice que deben apoyar a las PYME con recursos propios

Mercados

El gerente general de la firma, Rodrigo Gazitúa, cuenta que se han reasignado recursos de distintas líneas de productos para ir en apoyo de las pequeñas y medianas empresas.

La semana pasada, diversas industrias del sector financiero no bancario advirtieron falta de liquidez y pedían ser incluidas en las medidas que estaba tomando el gobierno para ir en ayuda de las PYME.

Una de ellas era del factoring no bancario, representada por la Asociación de Empresas de Factoring de Chile (EFA). Uno de los directores del gremio, Rodrigo Spronhle, había señalado a DF que "si en 60 días más no hay una orientación clara de parte del gobierno a las empresas no bancarias, van a desaparecer entre 150 y 200 compañías por temas de insolvencia o se van a salir del negocio por falta de liquidez".

Sin embargo, no todas las empresas que operan en la industria del factoring no bancario están en la misma línea. Desde Nuevo Capital, firma ligada a las familias Marinetti y Bravo Eluchans, afirman que este tipo de compañías puede ir en ayuda de las PYME sin la necesidad de medidas por parte del Ejecutivo.

"Yo creo, y en eso no estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Asociación, que la labor nuestra siempre es ir en ayuda de la pequeña y mediana empresa. Eso significa que con recursos de la autoridad o sin recursos de la autoridad, ser bases de apoyo con nuestro propio esfuerzo, nuestro patrimonio y nuestras propias fuentes de financiamiento e ir en la ayuda, sobre todo en las condiciones de hoy, de las PYME", comenta a DF el gerente general de Nuevo Capital, Rodrigo Gazitúa.

"La misión de los factoring y las instituciones que estamos para el de la pequeña y mediana empresa es ser capaces de estar permanentemente en su ayuda, independiente de la situación que se encuentre ahí", enfatiza.

Eso sí, puntualiza que no conoce la situación de cada compañía de la industria, pero apunta a que las firmas de mayor tamaño pueden realizar esfuerzos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Reasignaciones

Gazitúa explica que para poder traspasar liquidez a las PYME, en Nuevo Capital están reasignando recursos de líneas que hoy no están funcionando bajo la situación sanitaria que enfrenta el país.

"Hoy la división automotriz prácticamente no vende automóviles, ni nuevos ni usados. Ya nadie está comprando vehículos. Por lo tanto, ahí tenemos recursos que se pueden utilizar. Estamos recuperando recursos que pueden ser aportados al factoring para para poder apoyar a la pequeña y mediana empresa".

"Lo mismo sucede, por ejemplo, con el leasing operativo, donde hoy se están llevando a cabo menos operaciones y hay una mayor recuperación. Esta recuperación se puede utilizar en estas fuentes que son de corto plazo y financiamiento de capital de trabajo. Eso, independiente de lo que pueda venir a través de la autoridad", puntualiza.

Medidas y financiamiento

El ejecutivo asegura que tanto los bancos como los fondos de inversión están volviendo a financiar a la compañía, lo que podría modificar el escenario más bien pesimista que se había formulado a inicios de este 2020.

"Los bancos están renovando las líneas de financiamiento y nosotros estamos muy diversificados en cada uno de ellos, pero no son montos muy importantes. Pero no nos preocupa. En definitiva, los bancos nos están ayudando y los fondos de inversión que teníamos, sumado a los recursos nuestros, hará muy probable que de aquí a fin de año nos encontremos con una situación muy distinta a la que nosotros habíamos planteado, aunque la situación del peligro de esta pandemia sigue igual", explica.

Gazitúa cuenta que, entre las medidas que se están tomando para enfrentar la crisis, se decidió reducir en 20% el salario de la línea gerencial de la firma, compuesta por 20 personas, pero que los beneficios para los empleados no han sido disminuidos.

Además, indica que los trabajadores de la empresa están operando desde sus casas, lo que, dice el ejecutivo, no ha traido ningún problema de funcionamiento.