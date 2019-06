Acciones chilenas: AFP hacen mayor inversión neta mensual de 2019

Pensiones

En bolsas globales, las administradoras vendieron US$ 1.400 millones.

En medio de las turbulencias que sufrieron los mercados en mayo, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) aprovecharon la caída de los precios para salir a comprar acciones.

Según un informe de Bci Corredor de Bolsa, en mayo las firmas registraron una compra neta de US$ 145 millones en activos de renta variable nacional, su mayor inversión neta mensual desde noviembre del año pasado.

Las mayores compras se dieron en papeles de Banco de Chile, con una inversión de US$ 50,8 millones, acompañado de Cencosud (US$ 43,4 millones) y Banco Santander (US$ 30,4 millones).

Por el contrario, las mayores desinversiones se dieron en títulos de Enel Américas, donde la venta llegó a US$ 15,5 millones, AES Gener (US$ 9,1 millones) y Mallplaza (US$ 7,3 millones).

Eso sí, en Tanner Investments destacaron que mayo vio una baja intermensual de 6,3% en el valor de los activos de renta variable en general administrados por las AFP, provocado por “el mal desempeño de los mercados internacionales y del mercado local ante una profundización de los riesgos externos”.

A nivel de acciones internacionales, las administradoras previsionales se dedicaron a vender en el quinto mes del año. Un estudio de HMC Capital mostró que las AFP llevaron a cabo una desinversión neta de US$ 1.400 millones a través de fondos.

“A diferencia de lo que se vio durante abril, esta vez las AFP fueron vendedoras de mercados de Asia excluyendo a Japón, de donde retiraron US$ 730 millones, especialmente en fondos dedicados a la región completa, Hong Kong, Taiwán y China”, destacó Nicolás Fonseca, jefe de Institutional Sales de la compañía.