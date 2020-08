Afiliados que ya han pedido retirar toda la plata que tenían en su fondo superan los 1,5 millones

Pensiones

Además, la Superintendencia de Pensiones informó que los pagos alcanzan a más de US$ 5.000 millones y las solicitudes rechazadas llegan al 7% del total de trámites.

Ayer se cumplieron doce días desde que comenzó el proceso para retirar una parte de los ahorros previsionales y la Superintendencia de Pensiones (SP) entregó un nuevo balance, que deja al descubierto más de una cifra alarmante.

Con datos al 9 de agosto, el regulador estimó que 1.553.526 afiliados (20% de los requerimientos) pidieron rescatar todo el dinero que tenían acumulado en su cuenta de cotización obligatoria. Respecto a la primera cifra que entregó la SP (655.909 personas al 3 de agosto), la cantidad de personas que se quedarían con saldo cero creció 137% en apenas seis días.

El promedio de los montos solicitados asciende a $ 409.369.

Si estas personas no vuelven a cotizar o lo hacen muy poco en el futuro, al mantenerse como afiliados y si además cumplen con los requisitos, entre los que se cuentan estar en el 60% más pobre, recibirán el Aporte Previsional Solidario (APS). Adicionalmente, como su saldo es cero, la actual fórmula de cálculo del APS los llevará a recibir un monto igual a la Pensión Básica Solidaria (PBS).

Por otra parte, el reporte proyectó que quienes pidieron entre 35 UF y 350 UF sumaron 3.593.721 personas, representando la mayoría de las solicitudes, el 46,3% del total.

Hasta ayer, 8.545.306 personas han ingresado sus solicitudes. La cifra representa el 77% de los afiliados al sistema de pensiones.

Pagos superan los US$ 5.000 millones

De acuerdo al balance de la SP, los pagos realizados por las administradoras totalizan 3.675.119 operaciones, las que corresponden a la primera cuota establecida en este proceso. El monto promedio de pago de la primera cuota por afiliado o beneficiario asciende a $ 1.085.467. En total, los pagos suman un monto de US$ 5.008 millones.

Además, hasta las 17 horas de ayer se registraban 645.283 solicitudes no acogidas a trámites, situación que se debe principalmente a la no validación de la cuenta de depósito de destino, no validación de la cédula de identidad y afiliados que no cuentan con saldo en sus cuentas, entre otras causales.

Esta cifra equivale al 7% de las solicitudes.

En tanto, a la fecha se constatan más de 240.000 medidas cautelares por deudas de pensión de alimentos.

Provida lidera en montos solicitados

La SP además detalló los montos totales estimados según cada AFP con datos al 9 de agosto. Provida ocuparía el primer lugar ya que un total de US$ 3.795 millones habrían sido solicitados. En segundo lugar, se ubicaría Habitat con US$ 3.108 millones, seguida de Capital con US$ 2.589 millones.

Más abajo estarían Modelo, Planvital y Cuprum con saldos requeridos de US$ 1.679 millones, US$ 1.330 millones y US$ 1.261 millones, respectivamente. En último lugar, AFP Uno pagaría US$ 23 millones en total.

En términos generales, los recursos totales que tendrían que desembolsar las siete administradoras sumarían US$ 13.785 millones.

Modelo prevé más de un millón de transferencias

AFP Modelo comenzó a pagar las solicitudes de retiro del 10% de los fondos de pensiones a los afiliados que cursaron su solicitud en los primeros días del proceso. Según informó la firma en un comunicado, más de un millón de afiliados recibirán el depósito de sus dineros entre ayer y el jueves 13 de agosto. En el 70% de los casos, el pago total se realizará en una sola cuota.

El presidente de AFP Modelo, Juan Pablo Coeymans, indicó que "entendiendo la urgencia con la que nuestros afilados requieren su dinero, hemos iniciado los pagos antes del jueves 13 de agosto, que es plazo legal que se estableció".En paralelo a este proceso, AFP Modelo continúa recibiendo solicitudes de retiro del 10% y notificando del resultado de dicho proceso a aquellas personas que hicieron recientemente el requerimiento, según los resultados de validación de datos por parte del Registro Civil, Poder Judicial e instituciones financieras.