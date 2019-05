AFP califican de "insólito" anuncio de gobierno que las excluye de administrar el 4% de cotización adicional

Pensiones

Esto, luego que la semana pasada el gobierno afirmara que la cotización adicional no podrá ser gestionada por las administradoras.

Las declaraciones de la semana pasada por parte del Ejecutivo, respecto a que la cotización adicional del 4% será administrada por un ente público "nuevo y único", causó molestias en la industria de las AFP.

Desde la asociación de AFP, su presidente Andrés Santa Cruz calificó el anuncio como algo insólito.

"Cuando hemos oído declaraciones del Ejecutivo donde dicen que las AFP ni directa o indirectamente podrán participar en el 4%, me parece insólito, a lo menos. Toda vez con que aquí hacemos gárgaras con la importancia de las competencias, y hacemos bien las gárgaras porque de verdad necesitamos más competencias en todo, y cuando yo necesito más competencia y lo único que predico es que haya más competencia, veto a dedo quienes pueden competir, me parece insólito", comentó Santa Cruz en entrevista con EmolTV.

En ese sentido, el timonel del gremio, remarcó que si las administradoras gestionan este 4% no habría una doble comisión. "No logro entender que las AFP no lo puedan administrar, toda vez que no habría una comisión y lo harían de forma gratuita (...) Las AFP garantizan una comisión, se va a pagar exactamente lo mismo, el aporte adicional tiene un costo cero para los cotizantes", puntualizó.

Por último, Santa Cruz criticó que no se les haya tomado más en cuenta en la discusión de la reforma previsional. "Lo único que hemos hecho es ir a la comisión de Trabajo, no nos convidaron a la mesa de pensiones. Se conversa con algunos y no con todos".

Cuprum no ve razones para excluir a las AFP

La administradora Cuprum también emitió declaraciones -al respecto- al enviar una carta a sus clientes, firmada por su gerente general, Martín Mujica.

"Vemos con preocupación el anuncio del gobierno sobre crear un ente público para que administre el 4% de cotización adicional contemplado en el proyecto. Aun cuando la propuesta no se ha conocido en detalle, algunas autoridades han afirmado públicamente que las AFP estarían expresamente excluidas de la posibilidad de administrar la cotización adicional. Esta decisión, además de carecer de fundamentos técnicos que la justifiquen y de restringir las posibilidades de elección de los afiliados, significará mayores costos para usted por la administración de fondos que las AFP gestionarían sin costo adicional, debido a que -por ley- cobran por un porcentaje del sueldo imponible y no por el monto de ahorro", detalla el documento.

"Si el objetivo es aumentar las pensiones velando siempre por lo mejor para los afiliados, no existe razón alguna para excluir a las AFP de la administración de la cotización adicional", puntualizó Mujica.