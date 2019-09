AFP critican recurso en el TC para retirar fondos: "Que metan el dedo en la boca y además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho"

Pensiones

Andrés Santa Cruz además se mostró confiado, ya que indicó que "no tengo ninguna duda de que aquí habrá un fallo contundente rechazando esto, así que no estoy ni nervioso".

El presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, criticó el recurso presentado por una mujer de Antofagasta que buscaba retirar los fondos de pensiones de su AFP, lo que llevó a que la Corte de Apelaciones de esa ciudad enviara al Tribunal Constitucional una solicitud para que revisara si es aplicable el decreto que creó el sistema.

En conversación con CNN, Santa Cruz indicó que "aquí se está poniendo en riesgo que la gente el día de mañana tenga una jubilación", ya que sostuvo que la causa busca acabar con el sistema previsional y que las personas tenga una cuenta de ahorro donde se deposita y el día que quiera retirar los dineros se haga, "pero cuando llegue su jubilación alguien se tendrá que hacer cargo, y si es el Estado no vamos a construir hospitales, colegios, y carreteras".

"El derecho a propiedad no está en cuestionamiento, si estos fondos son de los trabajadores, los cuales son inembargables y heredables, entonces se quiere dejar a los chilenos sin pensión, esa es la verdad", añadió.

El líder del gremio de las AFP además tuvo duras críticas al movimiento No+ AFP, cuestionando la real intención de ir a la justicia para sacar los fondos de pensiones desde las administradoras.

"Lo que les preocupa es derivar el sistema económico... ¿qué les preocupa la gente? A otro gallo con ese cuento. Si estamos viejos para esto. Que metan el dedo en la boca y además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho", dijo sobre los que llevaron el recurso a la justicia.

