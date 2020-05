AFP Cuprum cuestiona recientes propuestas previsionales del Congreso: "Tienen bajísimo sustento técnico"

Pensiones

El gerente general de la administradora también se refirió al impacto del coronavirus y entregó más detalles del fondo para las PYME.

En AFP Cuprum decidieron optar por la modalidad de teletrabajo al menos una semana antes de que el Gobierno estableciera la cuarentena por primera vez. Actualmente, el 99% de los colaboradores de la administradora está trabajando desde la casa.

"Hemos podido seguir operando sin ningún problema. Tenemos un buen soporte en toda la inversión tecnológica y digital que habíamos hecho los últimos años", destaca el gerente general de la administradora, Martín Mujica.

El ejecutivo aborda la situación actual de la reforma de pensiones y cómo la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha impactado en los fondos de pensiones. También entrega más detalles del fondo para las PYME.

¿Cómo ve las últimas propuestas que han surgido en el Congreso, como la que propone eliminar las AFP o la que plantea rescatar una parte de los ahorros previsionales?

No podemos pretender usar los recursos ahora o anticipar el uso de recursos que están destinados a financiar pensión, porque el problema que vamos a generar en el futuro será que no tendremos cómo financiar nuestra etapa de retiro. Aquí lo más importante es lograr cambios relevantes, pero a la vez sostenibles a los niveles de pensión.

La verdad es que hoy día yo centraría los esfuerzos en ver cómo enfrentamos la crisis como país y en cómo nosotros a través del los fondos de pensiones podemos contribuir también. Ciertas propuestas de cambio que no apuntan en ese sentido y que tienen bajísimo sustento técnico nos preocupan porque nos desenfocan de los desafíos principales que tenemos. Así es que preferimos mantenernos enfocados nosotros como actores del sistema de pensiones y el país entero en resolver y afrontar esta crisis de la mejor manera posible y hacer los cambios más de largo plazo, pero que apunten en la dirección correcta y no desenfocarnos en otro tema con bajo fundamento técnico.

Dada la contingencia, la discusión de la reforma previsional pasó a un segundo plano, ¿cree que debería reactivarse el debate legislativo?

Diría que desde el punto de vista técnico está bastante claro el debate. Ya hay bastante consenso y el problema ahora es más bien un cerrar un acuerdo político. Lo que hemos visto es que, dada la urgencia, esa discusión se vio postergada. Ojalá que se pueda concretar una reforma previsional, pero centrada en los ejes de aumentar las pensiones de manera relevante y de manera sostenible. Cualquier otra cosa que apunte en otro sentido habría que dejarla de lado, porque lo que hace es complicar el sistema y no contribuir a lo que queremos, que es que la mayor cantidad de gente se sume al sistema de pensiones para que tenga un buen nivel de seguridad financiera y de calidad de vida en su etapa de retiro.

La ministra del Trabajo ha señalado en varias ocasiones que sería un opción postergar la gradualidad del alza de la tasa de cotización

Aplazar la gradualidad o revisar la gradualidad es algo que se puede conversar y se puede analizar. Obvio que mientras más tarde empiece el aumento de la tasa de cotización, más se posterga el impacto positivo que eso tiene. Pero sin duda que también hay que hacerse cargo de la realidad que estamos viendo hoy día y que están viviendo muchas empresas y muchos empleadores.

Lo más relevante es lograr la reforma de pensiones en los términos adecuados desde el punto de vista técnico y ya después la gradualidad es casi el detalle de la transición de la implementación. A mí me preocupa mucho más la reforma estructural, o sea, respecto de la estructura de los parámetros que se tiene que hacer en un sistema pensional y que eso se defina luego y ya veremos después los ajustes que hay que hacer en la transición.

¿Qué le parece que tres de los seis puntos porcentuales de aumento de la tasa se destinen a un fondo solidario?

Me preocupa porque rompe un principio que ha sido bien valorado por las personas: que los fondos son propiedad de los trabajadores. Además, está la preocupación de que alguien va a tener que explicarle a esa clase media que su pensión subió menos que lo que pudo haber subido.

¿Por qué?

Porque parte de sus recursos se usaron para pagar la pensión a otras personas. El sistema de reparto suele llamarse un sistema solidario, pero en realidad es un sistema de reparto, no es solidario. Nuestro sistema actual sí es solidario, en el sentido de que aquellas personas que no tuvieron la capacidad de ahorrar porque son sectores más vulnerables reciben un aporte solidario. Este aporte solidario es financiado con impuestos y los impuestos típicamente los pagan los más ricos. A nosotros no nos gusta, desde el punto de vista técnico. Hay ciertos países en que funciona, pero en Chile no funciona por la demografía.

Además, ya tenemos un pilar solidario y si se quieren hacer ajustes a ese pilar hay que tener un acuerdo a nivel de política pública, pero no hay que dañar a las generaciones futuras, para resolver un problema de hoy, porque alguien va a tener que explicarle, alguien va a tener que darle esa mala noticia y decirle que parte de la mejora que pudo haber tenido su pensión se usó para otras cosas y eso es algo complicado.

¿Cómo ve la medida de la Superintendencia de Pensiones de que las personas puedan congelar sus fondos?

Desde el punto de vista técnico es una buena solución. Tiene el beneficio de que reduce la incertidumbre del nivel de pensión a aquellas personas que ya iniciaron el trámite de pensión. Sin embargo, tiene varias dificultades de implementación para las AFP y estamos trabajando 24/7 para poder implementarla, ya que el desafío operativo es súper grande. Ahora hay que tener en cuenta que esta es una decisión que van a tener que tomar cada uno de los afiliados al momento de iniciar su trámite. Ellos van a tener que voluntariamente decidir si es que quieren acogerse a este mecanismo y eso es algo que es una decisión compleja y, por lo tanto, nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder explicarle muy bien cuáles son, cuál es el impacto que esa decisión va a tener, porque es una decisión compleja que hay que tomar.

¿De qué forma ha impactado el Covid-19 en la agenda de Cuprum?

El coronavirus ha tenido impacto en nuestra economía como país y a nivel mundial, y eso se ha traducido en un impacto muy relevante en la volatilidad a la que se han visto expuestos los fondos de pensiones, lo que hace que nosotros tengamos que tener un foco especial ahí. Esa volatilidad se tradujo en una caída muy fuerte a partir de finales de febrero y durante marzo, que afectó mucho el resultado de los fondos. Afortunadamente se ha visto una recuperación muy fuerte durante las últimas tres semanas de abril, pero al final lo que nos está indicando esto es que la volatilidad de los mercados está más fuerte que nunca. De hecho, en nuestras mediciones de volatilidad, lo que hemos visto esta última semana ha sido lo más alto que yo recuerdo haber visto nunca.

Bajo este escenario, ¿han tenido muchos traspasos entre multifondos?

Desgraciadamente hemos visto a muchos afiliados que han estado cambiándose de fondo y el problema de eso es que hace muy difícil controlar los riesgos, porque son decisiones que tratan de ganar al mercado, pero con esta volatilidad saber lo que va a pasar es muy difícil. Eso ha sido un gran desafío y un gran cambio y es nuestra preocupación no tanto por la AFP, nuestra preocupación es por el impacto que eso tiene en los ahorros de los afiliados, porque generalmente -y hay muchos estudios que lo avalan y las revisiones que nosotros hemos hecho también apuntan en la misma línea- las personas que se cambian mucho de fondo suelen tener peores retornos que las personas que se mantienen en su portafolio.

Aquí, el trabajo más importante es tomar decisiones basadas en el horizonte de inversión, en el apetito por riesgo, y eso depende de cada persona. No hay soluciones generalizadas, sino más bien personalizadas, y eso también ha tenido un impacto muy grande en lo que nosotros hacemos, porque hemos hecho un esfuerzo súper fuerte en poder entregar esa asesoría personalizada a cada uno de nuestros afiliados. Si alguien se pone muy nervioso cada vez que suben o bajan los mercados o cada vez que sube o baja el valor cuota de un fondo, tiene que revisar su perfil de riesgo y probablemente tenga que estar en un fondo más conservador porque lo va a pasar mal.

¿Cómo se ve el escenario para las inversiones? ¿Qué tan complicado está siendo invertir?

Invertir es un desafío permanente. Tenemos más de 30 personas dedicadas a eso todo el día y su pega se ha vuelto más difícil por el tema de la volatilidad y el traspaso de fondos, porque cuando se mueve mucha plata de un fondo a otro, hay que salir a vender activos y comprar activos en un escenario que no es el más conveniente. Entonces, eso afecta el retorno de los fondos también, pero al final son profesionales, tienen gran experiencia en esto y yo diría que funcionan todos los días bajo alta presión.

Fondo para PYME podría rentar entre UF +1% y UF + 1,5%

Mujica entregó más detalles sobre el fondo para las PYME que las AFP están trabajando con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y estimó que podría rentar entre UF + 1% y UF + 1,5%.

El ejecutivo explicó que como es el Estado el que en este caso tomaría el riesgo de la inversión, a las PYME se les cobraría una tasa dentro de ese rango. "Si esto no tuviera garantía estatal, las tasas serían mucho más altas y pasaría a ser probablemente algo más difícil y menos conveniente para las PYME", remarcó.

No obstante, todavía no se llega a acuerdo en cuánto al porcentaje que tendrá la garantía estatal; la Corfo propuso el 80% pero las administradoras quieren el 100%. A esto se suma que en la propuesta del Gobierno se busca incorporar intermediarios entre las AFP y las pequeñas y medianas empresas.

"El diseño original consideraba una garantía del 100%, pero eso no ha tenido mucho respaldo del Gobierno. Entonces de ahí salió la idea que plantea usar las garantías Corfo para dar una por el 80%, pero le quieren sumar algunos colaterales de instituciones financieras no bancarias y aparece un nuevo actor que va a ser como una especie de intermediario entre este fondo de pensiones y las PYME", detalló.

Mujica indicó que el ejemplo que se ha planteado es usar empresas de factoring, que trabajan con facturas. "Sumando la garantía que da Corfo, más las garantías que se pueden dar con la misma factura, se podría armar una buena solución", destacó.

De todas formas, reconoció que esta estructura es un poco más complicada que la que habían pensado. "Cuando las estructuras son complicadas, con más actores, puede resultar siendo una solución un poco más larga y en la que se suman algunos costos también, pero sin duda que es una buena solución también, la estamos estudiando", señaló.

Específicamente, precisó que el nivel de gasto en el cual están pensando es muy bajo, en el que las remuneraciones para la Administradora General de Fondos (AGF) que gestione el fondo tengan un tope máximo.