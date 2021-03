AFP eligen a la economista Alejandra Cox como nueva presidenta del gremio

Pensiones

La consejera de Libertad y Desarrollo reemplazará en el cargo a Pedro Atria y será la primera mujer en dirigir el gremio.

La Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones, organización que reúne a seis de las siete gestoras, tiene una nueva presidenta. Se trata de la economista Alejandra Cox, quien reemplazará a Pedro Atria, del grupo financiero Principal, quien ocupaba el cargo de manera interina desde 2019.

De este modo, Cox se convierte en la primera mujer en presidir la Asociación de AFP. "Chile, al igual que otros países, enfrenta una crisis por envejecimiento. Las Administradoras de Fondos de Pensiones son actores centrales del sistema previsional. Sus conocimientos y experiencia son un aporte fundamental a una discusión profunda y seria para mejorar el actual sistema mixto y las pensiones de todos los trabajadores", fueron las primeras palabras de Cox a través de un comunicado.

Su trayectoria

Cox llegó a la presidencia de la Asociación de AFP luego de un largo proceso de búsqueda realizada por un headhunter.

Su arribo llega en un momento crucial para el negocio de la administración de ahorros previsionales, ya que las AFP enfrentan una reforma que amenaza con regulaciones más exigentes, como por ejemplo, la devolución de comisiones en caso de rentabilidad negativa y, la posibilidad de que se concrete un tercer retiro de los fondos previsionales en el Congreso.

Eso sí, la nueva mandamás de las administradoras no es una desconocida en el ámbito de la seguridad social. Es Ph.D en Economía de la Universidad de Chicago y en su trayectoria destaca haber ejercido entre 1986 y 2015 como profesora de Economía en la Universidad Estatal de California de Long Beach y ser fideicomisaria de la Junta Directiva de Hotchkis & Wiley Capital Management y miembro del Comité Financiero de la Fundación Queenscare.

A su vez, la consejera de Políticas Públicas del centro de estudios, Libertad y Desarrollo ha escrito más de 30 artículos profesionales y es autora de varios libros, incluyendo The Gender Impact of Social Security Reform (2008) y Monetarism and Liberalization: The Chilean Experiment (1987), ambos publicados por la Universidad de Chicago.