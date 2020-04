AFP Habitat: "Si la volatilidad de los mercados no me deja dormir tranquilo, quiere decir que no estoy en el fondo adecuado"

Pensiones

El gerente general de la administradora, Alejandro Bezanilla, presentó hoy la Cuenta Pública 2019 de la AFP a través de un video.

Este martes, AFP Habitat presentó su Cuenta Pública 2019, instancia donde el gerente general, Alejandro Bezanilla, explicó los resultados de la administradora y el impacto económico que ha tenido el Covid-19 en los fondos de pensiones.

Bezanilla indicó que los fondos al 31 de marzo han rentado negativo, pero señaló que gracias a la diversificación, "el performance de estos, es bastante mejor que los principales índices globales de acciones. Hay que entender que estas caídas en los activos financieros, tienden a recuperarse, cuando las causas que las generan, encuentras las respuestas adecuadas", aclaró.

En ese sentido, llamó a no tomar decisiones apresuradas respecto a la decisión de cambiarse de fondo. "En la elección del fondo se deben considerar los años que faltan para pensionarse, así como la tolerancia al riesgo. Nosotros siempre decimos que si la volatilidad de los mercados, no me deja dormir tranquilo, eso quiere decir que no estoy en el fondo adecuado", señaló.

El ejecutivo también se refirió al tema de si es recomendable jubilarse ahora. "Mucha gente nos pregunta si dada la volatilidad de los mercados, es conveniente o no pensionarse y la verdad es que no hay una respuesta general. Es una decisión compleja, que no sólo depende de cómo han rentado los fondos en el último tiempo, sino que también de la situación laboral, del acceso o no al Pilar Solidario, etc", indicó.

"Nuestra recomendación es asesorarse, para lo cual contamos con especialistas que pueden guiar esa decisión", señaló.

Bezanilla además puso énfasis en que todas las crisis sanitarias han tenido un efecto negativo en los mercados, pero que después de un tiempo, éstos se han recuperado. "Con esto no quiero minimizar el efecto que tendrá el coronavirus, ni siquiera comparar los impactos, porque evidentemente este virus se ha extendido por todo el mundo mucho más rápido y con un efecto mucho mayor, pero lo que sí es cierto es que estas crisis tienden a ser temporales", remarcó.

El gerente general de la administradora ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, manifestó que entiende la preocupación que esto genera que siempre hay que mirar a los fondos en el largo plazo, "porque la construcción de la pensión se realiza en muchos años y lo que ocurra en un período de tiempo corto, la verdad no afecta mucho", sostuvo.

"Debemos pensar que tenemos una recesión por delante que eventualmente se va a recuperar cuando encontremos respuesta a la crisis médica", acotó.

Atención de sucursales

Bezanilla informó que por temas de seguridad, suspendieron temporalmente los servicios de las sucursales móviles, cerraron sucursales en las zonas con cuarentena y establecieron turnos éticos en las que han podido permanecer abiertas.

Sin embargo, aseguró que el cierre de las sucursales, "nos ha permitido reforzar nuestros call center, con personal con mucha experiencia, hemos adaptado nuestros procesos para atender vía telefónica todo lo que no podemos atender de manera presencial".