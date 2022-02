AFP Habitat y Capital aprueban propuesta de indemnización de PwC por caso La Polar

Pensiones

AFP Habitat afirmó que este acuerdo “no significa que declinamos de seguir ejerciendo acciones legales contra los exejecutivos responsables de este caso”.

Las esquirlas del caso La Polar comienzan a dejar sus últimos rastros. A través de un comunicado, AFP Habitat informó que su directorio aprobó la última propuesta que realizó PwC por su rol de auditoría de los estados financieros de la compañía retail.

La administradora de pensiones indicó que "la medida se tomó luego de múltiples análisis, revisión de variados antecedentes y la mejora en las condiciones que realizó la auditora a su oferta original".

Detalló que las cantidades que recibirán los fondos de pensiones administrados por AFP Habitat, serán de US$ 9,1 millones dólares más $ 5.033 millones (equivalente a US$ 6,2 millones). La gestora aseguró que esto representa un aumento de $ 3.347 millones respecto de la oferta original, cercano a US$ 4,1 millones.

"Se trató de un proceso largo, en el que siempre mantuvimos una postura clara y sólida en cuanto a nuestro rol fiduciario, velando por el mejor interés de los fondos de nuestros afiliados. Este acuerdo tiene mejoras para ellos, pero no significa que declinamos de seguir ejerciendo acciones legales contra los exejecutivos responsables de este caso", dijo Habitat.

El pago por parte de PwC se realizará en un 67% al contado y un 33% restante en cuatro cuotas anuales. Se afirmó que estos recursos irán íntegra y directamente a los fondos de los afiliados de la administradora.

AFP Capital

Mientras que AFP Capital, comunicó que "tras un exhaustivo análisis que consideró diversos estudios, informes y opiniones legales y financieras respecto del mejor escenario para iniciar el recupero de los dineros que deben volver a los fondos de pensiones, cumpliendo la sentencia de la Corte Suprema en el denominado caso La Polar, AFP Capital comenzó con recibir cerca de $ 3,5 mil millones, equivalentes al 20% del total reclamado. Se trata de la propuesta de PwC, uno de los 11 condenados al pago de la sentencia".

La gestora manifestó que "este es un primer paso en el proceso de recupero a los fondos de pensiones ordenado por la justicia después de un juicio de 10 años. Es por esto que AFP Capital -única AFP que cuenta con sentencia ejecutoriada condenatoria respecto de La Polar-, continúa adelante con acciones legales contra los demás responsables, es decir, La Polar y los nueve ejecutivos demandados".

Añadieron que seguirán "actuando con el objetivo principal de proteger y defender el patrimonio de los fondos de pensiones, persiguiendo las responsabilidades tanto de las instituciones como de las personas involucradas, dando fiel cumplimiento a su rol fiduciario"

La auditora PwC reveló ayer el monto de la compensación que hará a cuatro AFP y una AGF "a fin de resolver y poner término definitivo a los litigios que mantienen con la compañía derivado del Caso La Polar", dice el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero.