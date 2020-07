AFP refuerzan contactos con afiliados ad portas de puesta en marcha del retiro del 10% la próxima semana

Pensiones

Capital habilitó un sitio web especial para realizar el proceso, mientras que Cuprum ya envió a los cotizantes una simulación de cuánto podrán recibir.

Luego de que anoche el presidente de la República, Sebastián Piñera, diera a conocer que la ley que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales en las cuentas individuales ingresará el lunes a Contraloría para su toma de razón y, posteriormente, publicarse en el Diario Oficial, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) comenzaron a contactar a sus afiliados para informarles del proceso.

El nivel de información entregado varía según la administradora.

Por ejemplo, anoche AFP Capital envió una comunicación a sus cotizantes informando del inicio del proceso de promulgación.

"Queremos contarle que hoy (ayer) el Presidente de la República promulgó la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales, la que en los próximos días será publicada en el Diario Oficial, para posteriormente entrar en vigencia", señala el texto enviado por la gestora controlada por la colombiana Sura.

Asimismo, releva que habilitó un sitio web especial para realizar el retiro de los fondos.

"El trámite de retiro de fondos se podrá realizar completamente en línea, una vez se encuentre en vigencia la ley. Le informaremos oportunamente acerca del inicio de este proceso y cada una de sus etapas. Con el propósito de entregarle un servicio de calidad, hemos reforzado nuestros canales de atención, respondiendo a la alta demanda de consultas y solicitudes en torno a este tema. Nos encontramos trabajando para garantizar que el trámite de retiro sea ágil y transparente para nuestros clientes", concluye el correo.

Por su parte, Cuprum -ligada a Principal Financial Group- envió durante la madrugada una comunicación a sus más de 580 mil afiliados detallándoles el saldo de su cuenta individual y el monto que podrían retirar una vez en vigencia la ley.

"Puedes estar tranquilo ya que te estaremos informando oportunamente. Además, el proyecto establece un plazo de hasta 1 año para solicitar el retiro de tus ahorros", comienza el escrito.

Luego, Cuprum enfatiza que las solicitudes de retiro en una primera etapa se harán sólo a través de su sitio web: "Sólo se requerirá que ingreses tus datos personales y NO se solicitarán claves. No es necesario acudir a las agencias, es importante que no te expongas".

Eso sí, la administradora recalca a los afiliados que retirar sus fondos anticipadamente tendrá consecuencias en la jubilación.

"Todo retiro de fondos previsionales impactará negativamente en tu pensión actual o futura, por lo que es importante que analices en detalle tu situación, de modo que puedas tomar la mejor decisión para ti", advierte.

AFP PlanVital, por su parte, envió una comunicación a sus afiliados enfatizando que "aún la ley no entra en vigencia y todavía no es posible solicitar el retiro de tus ahorros".

Así, la gestora controlada por la italiana Generali solicita a sus cotizantes usar los canales remotos y actualizar sus datos en la web de la AFP.

"En una primera etapa este proceso será online. Porque nos preocupa tu salud, habrá un formulario en nuestra página web para iniciar el proceso de retiro. Así no tendrás que ir a la sucursal", asegura, recalcando que "no necesitarás clave para solicitar el retiro, el formulario en la página web no requerirá la clave".

"Cuidado con los fraudes. PlanVital no te llamará para pedirte ningún dato para el retiro. Tú debes iniciar la solicitud en la página web cuando la ley entre en vigencia", concluye la comunicación.

Viernes de aglomeraciones

Las comunicaciones de las gestoras se dan luego de que el viernes se constataran largas filas en las oficinas de las AFP ante la expectativa de una pronta puesta en marcha del proceso de retiro de fondos. Muchos afiliados asistieron debido a que los portales web colapsaron y para recuperar sus claves.

Desde la Asociación de AFP, por medio de su cuenta de Twitter, ayer llamaron a las personas a no ir hasta las sucursales, ya que indicaron que el proceso de retiro del 10% no requerirá de tener clave y se hará de forma digital.

"El retiro de fondos de pensiones comenzará una vez que esté publicada la ley en el diario oficial. El trámite será DIGITAL y NO SERÁ NECESARIO TENER LA CLAVE DE AFP. Por lo mismo, insistimos en que no es necesario que asistan a la sucursal a pedir la clave", señaló el canal oficial de la asociación.

Luego, PlanVital envió un comunicado abordando la situación: "Seguimos en pandemia y para resguardar la salud de todos, habrá un formulario en nuestra página web para iniciar el proceso de retiro, que no requerirá claves".