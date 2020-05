AFP tendrán que responder ante el regulador por dificultades para realizar traspasos de fondos

Pensiones

El miércoles se produjo una ola de solicitudes de traspasos luego de que Felices y Forrados sugiriera a sus clientes cambiarse de fondo.

La Superintendencia de Pensiones (SP) ofició ayer a seis administradoras de fondos de pensiones (AFP) para que a más tardar el viernes 5 de junio informen sobre las dificultades que el miércoles enfrentaron afiliados interesados en moverse de multifondo. Esto, luego de que la empresa Felices y Forrados recomendara a sus clientes cambiarse del fondo A al E.

Las AFP tendrán que precisar la cantidad de personas que ingresaron al sitio web para realizar el trámite, identificando quiénes lo concretaron.

También deberán informar el número de solicitudes ingresadas a través de sus respectivos sitios web y de los problemas técnicos y/o de diseño de servicio que afectaron a dichas plataformas, impidiendo que las personas pudieran efectuar el cambio de fondo, o generando un tiempo de mayor espera; y los procedimientos de información o retroalimentación que ha implementado la administradora para comunicar a sus afiliados que la operación es exitosa y, si no lo es, señalar cómo el sitio u otros canales de servicio.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, explicó que el miércoles se observó un movimiento "no habitual en las solicitudes de cambio de multifondos, alcanzando hasta 30 veces más de lo realizado en un día normal".

El ejecutivo explicó que la sobrecarga de transacciones provocó que algunos portales electrónicos de ciertas administradoras sufrieran dificultades y caídas de sistema, las que fueron solucionados durante el día.

"Hemos pedido la información necesaria para poder evaluar si dicho movimiento inusual se debió a una sobrecarga del sistema o a una acción coordinada para afectar simultáneamente los portales electrónicos de las administradoras, ya que en ningún caso se trató de un acción deliberada por parte de las AFP", sostuvo Larraín.

A través de un comunicado, AFP Capital reiteró el compromiso de atender las solicitudes de clientes. Pese al gran volumen de requerimientos, dijeron que ya se ejecutaron cerca de 30 mil cambios de fondos con fecha 27 de mayo, "superando el volumen promedio de mil cambios que diariamente realizan nuestros afiliados".

Efecto en el mercado

El mercado de renta fija vivió una jornada movida ayer. Después de una marcada subida en las tasas base de bonos el miércoles, ayer trajo una marcada contracción. Así, el rendimiento referente de los papeles en UF a 5 años cayó 16 puntos base hasta -0,82%, mientras que los títulos a 10 años se contrajeron 28 puntos base hasta 0,39%.

Según comentaron desde el mercado, las recomendaciones de Felices y Forrados influyeron los movimientos de tasas.

Dado su impacto en el traspaso de cotizantes entre los distintos multifondos, lo que gatilla ventas y compras masivas de activos, las recomendaciones de la firma "alcanzan a mover muchas UF", señaló el director de estudios de inversión de EuroAmerica, Luis Felipe Alarcón.

Con un efecto que se nota principalmente en el tipo de cambio y las tasas largas, afirmó que los llamados a cambiarse "100%" a uno de los fondos extremos –el A y el E– mueven en torno a UF 200 millones. "Genera mucha volatilidad", dijo.

El economista jefe de BICE Inversiones, Sebastián Senzacqua, sostuvo que aún es muy temprano para saber el impacto de traspasos en los movimientos de las tasas de ayer, dado el desfase en la entrega de información sobre valores cuota y patrimonio de los fondos, pero resaltó el efecto acumulativo en los activos por el tránsito de afiliados entre multifondos."Se han dado movimientos relevantes por traspasos de cotizantes en los fondos", explicó.

Desde las corredoras destacaron que el efecto no se replica de la misma forma en la bolsa local. Esto, por la composición de las carteras de los fondos de pensiones. Mientras que los portafolios del E tienden a estar compuestos de bonos nacionales en pesos o UF, la cartera del A tiene el grueso de sus inversiones en acciones y fondos extranjeros. Esto hace que una fuga relevante de cotizantes del A al E impulse la venta de dólares, presionando su baja, y aumente la demanda de bonos locales, recortando el rendimiento de los papeles.

Felices y Forrados responde:

"No somos asesores previsionales"

Tras conocerse los problemas que hubo, ayer Felices y Forrados salió al paso de las críticas. El gerente general de la entidad, Carlos Díaz, recalcó que ellos no son asesores previsionales. Sobre ellos, afirmó que "tienen el rol de que cuando una persona está en la etapa de jubilar, los dirigen o encausan hacia las mejores alternativas de pensión. Es una asesoría individual y personalizada", indicó.

El ejecutivo selañó que ellos no realizan esas acciones. "Cuando la gente nos pregunta, les entregamos el listado de los asesores que está en la Superintendencia de Pensiones", aseguró.

Díaz detalló que cuentan con 120 mil clientes y criticó que la industria no sea capaz de sostener a esa cantidad de usuarios. "Que en un sistema de pensiones que está compuesto por 11 millones de afiliados, no se pueda atender con la debida rapidez y calidad al 1%, eso es una noticia más relevante que la saturación provocada por una recomendación. El problema que presentan las AFP o los sistemas de éstas, es más importante porque tienen que ponerse a la altura de las exigencias que les están pidiendo sus propios afiliados", espetó.