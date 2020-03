AFP Uno y su propuesta de retiro del 5% de los fondos: "Somos súper conscientes de que esto reduce los saldos de los fondos y las pensiones"

Pensiones

AFP UNO ayer dio a conocer una propuesta que plantea que las personas puedan retirar hasta un 5% de sus fondos previsionales para hacer frente a la emergencia provocada por el coronavirus. Al respecto, el gerente general de la administradora, Ricardo Guerra, asegura que están conscientes que es una medida que reducirá los ahorros acumulados para pensión si es que se implementa.

"Sin duda tiene el riesgo de que marque un precedente, de hecho es uno de los contra más grandes. Obviamente, no queremos abrir la caja de pandora con esto. Estamos súper conscientes de que esto reduce los saldos de los fondos y por lo tanto, reduce las pensiones, que es algo que nosotros no queremos, pero creemos que estamos en unas circunstancias excepcionales", manifestó a Diario Financiero.

En ese sentido, señaló que si la medida es adoptada, esperan que la gente entienda que "es una medida extraordinaria y que después vamos a tener que hacer un doble esfuerzo en la reforma previsional, de aumentar nuestro ahorro para las pensiones y con eso palear esta diferencia".

"Lo que deja más la crema es no hacer un paquete de medidas suficientemente robusto, que no destruya empresas y trabajos. No hace un gran diferencia para las pensiones, pero sí puede hacer una gran diferencia ahora, cuando más lo necesitamos", remarca.

El ejecutivo además indica que como administradora siempre han planteado como posibilidad que se puedan devolver los ahorros previsionales en circunstancias excepcionales, como en el caso de enfermedades terminales

"Ahora creemos que estamos en circunstancias extraordinarias producto del Covid-19 y el paquete de medidas económicas que hoy está en la mesa es insuficiente. Para que todo esto, sea transitorio, reversible y no perdamos puestos de trabajo, creemos que Chile tiene que usar todos los instrumentos que tenga a disposición incluido este. Esto debería complementar el paquete fiscal y todas las ideas que se han puesto sobre la mesa y debe ser considerado", puntualiza.

¿Cómo se hace el retiro?

Guerra también entrega más detalles de cómo se implementaría la iniciativa, precisando que no se podría retirar el 5% del fondo de una sola vez.

"Proponemos que esto sea desarrollado progresivamente, por el tiempo que dure la cuarentena hasta llegar a un 5%. Podría ser un 1% mensual, por ejemplo. Creo que sería más sano si fuera progresivo. La medida sería para todos, sin condiciones porque aquí las grandes empresas, las Pymes, los trabajadores de todos los estratos socioeconómicos están siendo afectados por esta realidad, por lo que debería ser un derecho universal para todos", explica.

Respecto a la propuesta que planteó la Asociación de AFP de crar un fondo que invierta en Pymes, Guerra sostiene que es una medida complementaria. "Todo lo que se pueda proponer para hacer que el paquete económico sea lo más potente posible es bienvenido. Si bien no somos parte del gremio, creemos que no es momento de marcar diferencias, sino de marcar unión y buscar en conjunto todas las ideas que puedan servir para esta crisis", indica.

Por último, insiste que lo último que quieren es que esto se entrampe. "No queremos que esto se transforme en una discusión ideológica porque nosotros estamos en contra de los paradigmas. Es una medida como todas, que tiene cosas malas y cosas buenas. Creemos que en el mérito de su conjunto, raya para la suma, puede tener un muy buen efecto para salir de esta crisis. Esto ya fue enviado al Congreso, a la Cámara de Diputados y esperamos que sea analizado", concluye.