AFP y un tercer retiro: "Es imposible descartar cualquier situación"

Pensiones

Larraín confirmó que las administradoras están preparadas para que este lunes empezar a recibir las solicitudes una vez que la ley sea promulgada y publicada en Diario Oficial.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, se refirió al proceso de un segundo retiro de las cuentas individuales de los fondos destinados para la jubilación luego de que en la noche del jueves el Congreso despachara el proyecto.

En este sentido, el ejecutivo confirmó que las administradoras están preparadas para que este lunes empezar a recibir las solicitudes, toda vez que la ley sea promulgada y publicada en el Diario Oficial.

"Desde las administradoras de fondos de pensione estamos disponibles para poder a empezar a recibir las solicitudes desde el lunes 7. Si es que finalmente la promulgación y publicación toman un poco más de tiempo se hará después", comentó en conversación en T13 Radio.

Considerando que ya se han aprobado dos retiros de fondos desde las AFP es que Larraín no descarta que venga un tercero.

"No espero que haya un tercer retiro. El hecho de hacerlo por la vía institucional esta vez pone unas contenciones al respecto, pero creo que es imposible descartar cualquier situación. Yo espero que no haya, pero no se puede descartar y es imposible que no haya", dijo.

Sobre los plazos de entrega de los recursos, Larraín comentó que las personas que eleven sus recursos en los primeros días tendrán sus pagos antes de navidad, adelantando que para los primeros días -al igual que en el primer retiro- se esperan "millones de solicitudes".