Alejandra Cox quema sus últimos cartuchos ante el cuarto retiro: "Estamos viendo el peor desempeño de los multifondos más conservadores en sus 40 años de existencia"

Pensiones

La presidenta de las AFP advirtió de los efectos negativos que tendrá un nuevo rescate de los ahorros previsionales.

Este martes, la Comisión de Constitución del Senado votará la idea de legislar de la reforma constitucional que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones y un segundo anticipo de rentas vitalicias.

Antes de la votación, la instancia citó a la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, para comentar la moción parlamentaria, espacio que usó para criticar un nuevo rescate de los ahorros previsionales, mostrando el impacto que han tenido los anteriores en los multifondos.

"El carácter excepcional de los retiros se perdió y eso está provocando graves daños a las personas y al sistema previsional. El fondo total de pensiones se ha reducido y cualquier sistema que se quiera construir, sea de reparto, mixto o de contribución individual, no podrá financiarse si esta mala política de retiros continúa. En diez meses, se han desvalorizado los ahorros en US$ 8.900 millones. Esa es la evidencia", aseguró.

"El Fondo E había sido hasta ahora un refugio para los pensionados y el ahorro previsional de millones de afiliados para escapar de las crisis mundiales. Hoy esta seguridad ha sido lesionada. El daño es hoy para los pensionados y los afiliados. Este daño se ha provocado por la incertidumbre de los últimos meses. Estamos viendo el peor desempeño de los multifondos más conservadores (C, D y E) en sus 40 años de existencia", agregó.

La representante de las administradoras añadió que, de aprobarse un cuarto rescate, se perderán diez años de rentabilidad en los fondos.

"Al hablar de pensiones hablamos de ahorros de largo plazo que obtienen rentabilidad. Con un eventual nuevo retiro de fondos, no sólo se retiran US$ 65 mil millones del sistema de pensiones sino que, si calculamos una rentabilidad promedio de 4%, en diez años serían casi US$ 100 mil millones".

Por último, Cox comentó respecto del impacto que han tenido estas medidas en el dólar y en el costo de los créditos.

"La política de los retiros está teniendo un efecto cotidiano en los ciudadanos, quienes están viviendo en su día a día el aumento en el costo de la vida. No hablamos solamente de números. La inflación y el aumento de tasas en los créditos son una realidad. Las personas que anhelan su casa propia deberán contar con más ingresos para poder financiarlo. Hoy estamos viendo el peor rendimiento de los fondos que invierten mayoritariamente en moneda local", cerró.