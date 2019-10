Alfonso Swett señala que no sería bueno que profesora pueda retirar sus ahorros previsionales

Pensiones

Luego del comité ejecutivo de la CPC, el líder gremial explicó sus declaraciones de ayer en entrevista con CNN.

Polémica causaron ayer las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, luego que indicara que estaba abierto a la posibilidad de que los jubilados puedan hacer retiro de sus ahorros de jubilación.

Tras ser consultado por si era buena idea que la profesora de Antofagasta pudiera retirar sus fondos previsionales, el máximo líder gremial respondió que no. "No sería bueno. Lo que se presentó en CNN son dos casos extremos. El principio fundamental es que esto es un ahorro de pensiones para pensionarse. Si este ahorro de pensiones no lo usamos para eso, esa cuenta la terminará pagando el trabajador que está trabajando o la ciudadanía con endeudamientos más caros", explicó luego del comité ejecutivo de la CPC.

Swett advirtió que es un tremendo error olvidarse que en Chile "hoy tenemos un gasto y deuda fiscal para exigir que todas los problemas de vivienda y de créditos tengan que solucionarse con pensiones, entonces ¿para qué tenemos política fiscal? ¿para qué recolectamos impuestos?".

De esta forma, salió al paso de sus declaraciones en entrevista con CNN. "Lo que pasó en la entrevista en CNN fue que hay dos casos extremos, un caso es de un crédito y el otro de una enfermedad terminal. En el caso de una enfermedad terminal, ya había sido abordado por la comisión de Marcel, donde se estableció que una persona en caso terminal podría retirar parte o el total de sus ahorros dependiendo de la enfermedad", comentó.

"¿Qué sentido tiene que una persona que puede estar enfrentando la posibilidad de morirse en los próximos 3 o 6 meses, se quede con los ahorros previsionales por 10 o 20 años?", acotó.

Con todo, Swett remarcó que en el caso de la profesora que requiere rescatar sus fondos para pagar un crédito lo que hay es un conflicto de derechos. "La persona tiene derecho, de alguna forma, de decir qué pasa con sus ahorros, pero también tiene el derecho a pensionarse. ¿Cuál derecho tiene que estar uno por sobre otro? Claramente el derecho de pensión porque este involucra el derecho de bien común. Si a esas personas, les permitimos sacar todos sus ahorros gastárselos en un crédito o en un pie, entonces ¿qué ocurre con la pensión?", señaló.

En ese sentido, indicó que se afecta el derecho de otros. "En primer lugar si los trabajadores que están ahorrando, no todo lo que ahorran será para su propia pensión, a lo mejor se verán enfrentados a cubrir el gasto de alguien que ya se pensionó. Mientras que el segundo efecto es que se haga cargo el Estado. En estos últimos años, ya estamos viviendo los efectos de un Estado endeudado, que hace que nos suba el riesgo país como ya ocurrió en el gobierno y quienes terminan pagando esto, es toda la ciudadanía", advirtió.

Mesa de jornada laboral convocada por Presidente Piñera

El máximo líder gremial de los empresarios además se refirió a la mesa de expertos de jornada laboral que convocó el Presidente Sebastián Piñera. "Nos alegramos que se haya convocado una mesa de expertos. Las 41 horas o 40 que tenían las diputadas, eran dos pecados originales muy graves", cuestionó.

Según Swett no se había escuchado a los sectores reales, como los trabajadores, las pymes y las grandes empresas. "Esto justamente aporta lo que no tuvo ni el gobierno en su propuesta original ni el proyecto de las diputadas que era básicamente los estudios técnicos. Me alegra que se corrija", manifestó.