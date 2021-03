Andrés Velasco se alinea con propuesta de Piñera de aumentar la cotización con aporte estatal

Pensiones

Mientras el mundo político está a la expectativa del eventual anuncio del presidente Sebastián Piñera en materia de reforma de pensiones, el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet entró al debate, respaldando la propuesta del mandatario de aumentar la cotización individual y que se considere un aporte estatal, lo que nuevamente abrió la discusión sobre el tema. Adicionalmente, criticó a la senadora Ximena Rincón (DC), por su eventual cambio de postura respecto de un tercer retiro.

"Me gusta la idea de que el Estado ponga plata" señaló enfático, explicando que su planteamiento se debe "no porque el Estado sea la respuesta a todos los problemas, sino porque nunca me ha gustado el principio de que para darle a algunos afiliados a las AFP hay que quitarle a otros afiliados de las AFP, todos los cuales son contribuyentes de clase media", señaló en entrevista con radio Pauta.

Te puede interesar: La Moneda en modo reforma de pensiones: Piñera se reúne con Zaldívar y Cerda y alista anuncio

Ello, porque según añadió "cualquier cosa que se parezca a un impuesto al trabajo", en un país como el nuestro con un alto desempleo, "probablemente no es una buena idea". Sin embargo, agregó que "esta discusión está bastante verde", ya que el gobierno "nos tiene acostumbrados a anuncios donde el titular es grande, pero en los cuales la concreción se tarda o no llega".

El exjefe de la billetera fiscal, también entró al tema de la cerrera presidencial, hay algunas candidaturas de la oposición que ve con "bastante entusiasmo" y otras, en cambio, "con bastante preocupación". Entre estas últimas mencionó la de la senadora DC Ximena Rincón, quien a su juicio con su postura a favor de un tercer retiro contraviene lo señalado antes, asegurando que "ese tipo de vueltas de carnero no ayudan a la buena política".