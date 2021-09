Asesores previsionales piden incorporar en la ley corta de pensiones la jubilación anticipada desde los 50 años para las mujeres

Pensiones

En tanto, para los hombres la AGAP pide un retiro anticipado desde los 55 años.

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) propuso este viernes incorporar a la ley corta de pensiones que anunció el Presidente Sebastián Piñera, la herramienta de la jubilación anticipada para mujeres desde los 50 años, mientras que para los hombres desde los 55.

De acuerdo con el gremio, la idea busca entregar parte de la pensión a personas que se encuentren a menos de diez años de ese proceso.

"Hacemos un llamado al Presidente Piñera a incluir la pensión anticipada para las personas que estén dentro del plazo de diez años para acceder a la jubilación. Esto implica utilizar la misma herramienta, es decir los fondos previsionales, para obtener una solución permanente en vez de una puntual y que en vez de dañar a la economía, la fortalece. Esto, porque convierte a las personas pasivas en sujetos activos del mercado, que pueden acceder a trabajos de menor remuneración porque ya cuentan con un colchón que les permite solventar sus necesidades básicas", indicó la presidenta de la entidad, Ann Katharine Clark.

Según la dirigenta, esto se aplicaría durante un período acotado de tiempo y con limitaciones importantes.

"Pedimos que se rebajen los requisitos para pensionarse anticipadamente, de manera que quienes le falten 10 años o menos para cumplir la edad legal, puedan hacerlo siempre que financien el 70% del ingreso mínimo imponible. Esto debería realizarse por no más de dos años, lo que permitiría que las personas que tienen altos saldos en sus cuentas individuales, pero no suficientes para pensionarse anticipadamente, puedan hacerlo de manera que logren enfrentar la crisis con sus fondos personales de forma más permanente, eliminando las incertezas a las que nos hemos visto enfrentados en estos tiempos tan vulnerables", detalló.

El gremio busca que esta idea se incorpore en el texto del Ejecutivo que será presentado la próxima semana a la Cámara de Diputados, ya que a su juicio esta discusión se debería dar de forma rápida, con el fin de evitar un cuarto retiro desde las AFP.

"Tenemos la convicción de que un nuevo retiro seguirá profundizando problemas en nuestra economía e impactará no solo a las pensiones del futuro, si no que ya vemos los efectos en las jubilaciones actuales que han caído producto de los retiros. Además, no se cumple con la focalización hacia las personas más vulnerables, ya que la mayoría de ellas ya no cuentan con recursos en sus cuentas", acotó Clark.