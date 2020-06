Asociación de AFP: "Que no hayan cambios en el sistema en los últimos 40 años, no es responsabilidad de las AFP"

Pensiones

El gerente general del gremio fue invitado a exponer sobre el proyecto que busca terminar con el sistema de las administradoras y nacionalizar los fondos de pensiones.

Este viernes, continuó el debate en la comisión de Constitución del Senado del proyecto que busca terminar con el sistema de AFP y nacionalizar los fondos de pensiones.

La propuesta, suscrita por varios senadores de oposición, además propone una tasa de cotización del 18% con una pensión universal de $ 380 mil, una rentabilidad del fondo de 2% y una administración pública de los ahorros previsionales.

A la instancia fue invitado a exponer el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, quien criticó el hecho de que no se hayan realizado cambios al sistema previsional en mucho tiempo, responsabilizando al Congreso y a los gobiernos de turno.

"Me ha tocado presentar en el Congreso más de seis veces (...) pero seamos claros y francos en esto, el sistema de pensiones no lo pueden ni deben hacer las AFP, la responsabilidad del sistema de pensiones de Chile, es del Gobierno y del Congreso. Por lo tanto, que no haya habido cambios en el sistema previsional en los últimos 40 años, no es responsabilidad de las AFP, es responsabilidad del Congreso y del Gobierno. Necesitamos como país con urgencia hacerle cambios al sistema y si en algo podemos colaborar nosotros, felices", sostuvo.

Respecto a la propuesta legislativa, Larraín afirmó que no asegura mejores pensiones y advirtió sobre el riesgo político de que el Estado gestione los ahorros. "Expropia los ahorros de los trabajadores y se los traspasa al Estado. Luego dice que el Estado les pasará un documento que señala que en el futuro les va a reconocer este tipo de pago de pensiones. Lo que hemos visto en muchos países es que esto tiene un riesgo político", precisó.

Sobre aspectos más específicos, el ejecutivo explicó que si se utilizara la recaudación producto de las cotizaciones que plantea el proyecto, el fondo no alcanza a pagar pensiones después de cinco años y con la expropiación de los fondos, estos se agotarían a los 25 años.

Por otra parte, advirtió sobre el aumento del gasto fiscal si se entregan pensiones mínimas de $ 380 mil. "Esto es equivalente a aumentar el aporte del Estado en un 8% del PIB. Claramente esto tiene efectos en políticas públicas, habría que dejar de hacer otras cosas", reconoció.

Respecto a la rentabilidad, Larraín puso el ejemplo de un afiliado que ahorró durante 39 años que con una rentabilidad del fondo C, su saldo acumulado final equivaldría a 4,5 veces las cotizaciones del trabajador. "Es decir que cotizó 930 UF y el fondo final fue de 4.000 UF. Si ese mismo afiliado hubiera ahorrado bajo un fondo nocional en el cual las reservas crecen del 2% como plantea el proyecto, su fondo final sería de 1.400 UF", criticó.

A su vez, indicó que la iniciativa también desvaloriza el concepto del ahorro individual. "Más allá de una discusión de solidaridad que me parece correcto tenerla, el proyecto quita cualquier incentivo a la capacidad de ahorro que puedan tener los trabajadores", sostuvo.

Otro punto que discutió es el hecho de que el proyecto pretende cambiar el actual sistema de capitalización individual a uno de reparto. "Si supusiéramos de que tenemos un sistema de reparto como por ejemplo el que tienen las Fuerzas Armadas hoy, las pensiones que recibirían la gran mayoría de los chilenos serían peores que las que entrega el actual sistema", aseguró Larraín.

De acuerdo al timonel del gremio, una de las razones de esto sería la densidad de cotizaciones. Esto, porque para poder tener pensión en las FFAA se debe tener 60% de densidad de cotizaciones y los chilenos en promedio tienen una densidad de menos del 50%.

"No vamos a tener tasas de reemplazo y buenas pensiones si no mejoramos los problemas de verdad, que es tener un pilar solidario más solidario aun, por lo que el Estado debe tener un mayor rol. Tampoco tendremos mejores pensiones si es que no mejoramos la densidad de cotizaciones", concluyó Larraín.