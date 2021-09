Banco Central sale al paso de la polémica por los dichos del diputado Ramírez y aclara dudas sobre su rol en los retiros del 10% de las AFP

Pensiones

Desde el instituto emisor explicaron las medidas que ha tomado para mitigar el impacto de los rescates del 10% en el mercado.

Los tres retiros del 10% desde los fondos de pensiones han dejado por su camino varios comentarios y afirmaciones que se han alejado de la realidad.

Una de esas situaciones se vivió este miércoles, luego de que el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, tratara de explicar el rol que tuvo el Banco Central durante los rescates de los ahorros previsionales en un programa de televisión.

Frente a eso, el instituto emisor salió al paso de la polémica y, a través de un comunicado, intentó aclarar las dudas.

"En atención a que la entrada en vigencia de las normas que permitían los retiros de ahorros previsionales involucraría una importante liquidación de activos por parte de las administradoras de estos fondos, y que la liquidación ordenada de dichos activos es esencial para preservar la estabilidad financiera y la eficiencia del proceso de formación de precios, el Banco Central implementó una serie de medidas en uso de sus facultades legales", dijeron desde el organismo encabezado por Mario Marcel, añadiendo que lo realizado fue con el objeto de facilitar la liquidación masiva de activos, y así mitigar disrupciones y volatilidad excesiva de los mercados financieros, incluyendo el valor de los propios fondos de los afiliados.

En esa línea, desde el Central señalaron que implementaron las operaciones de Compra al Contado y Venta a Plazo (CCVP) -similar a una REPO- que facilitó a las administradoras obtener la liquidez necesaria para pagar los retiros a los afiliados que lo requerían. Ello con un monto de US$ 10 mil millones por cada proceso de rescate.

Para ello, y tal como dicta la ley, el ente emisor informó que compró al contado bonos bancarios y, conjunta y simultáneamente, vendió a plazo instrumentos de la misma especie a la misma contraparte. Dichas contrapartes incluyen a todas las entidades participantes del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA), dentro de las cuales se encuentran las AFP.

"Este programa, que se inició el 3 agosto del 2020, consiste en la adquisición de instrumentos emitidos exclusivamente por los bancos y que son revendidos, en condiciones pactadas ex ante, a la misma contraparte en el SOMA. Si dicha contraparte no cumple la obligación de recompra a plazo de los bonos bancarios, estos permanecen en el balance del BCCh, en virtud de la transferencia de dominio producida por la compra al contado", explicaron.

Hasta el momento, respecto de los dos primeros retiros, las recompras alcanzan el 100% del monto utilizado a través de esta facilidad. En cuanto al tercero, el saldo vigente es de US$ 1.100 millones.

La aclaración

Desde el Central señalaron que estas medidas fueron comunicadas "oportuna y públicamente" en distintas instancias, incluidas las comisiones parlamentarias a las que asistieron para explicar los impactos de los retiros.

En ese sentido, indicaron que estos programas "tuvieron por objeto que las personas pudieran disponer de los ahorros retirados en sus cuentas vista o corrientes de manera prácticamente inmediata, permitiendo, por otra parte, que la liquidación de los instrumentos financieros se realizara en un plazo de meses y no de días. De esta manera se evitó generar un daño significativo a la economía nacional y al valor de los fondos de los propios afiliados".

Aclararon, además, que las mencionadas operaciones no constituyen crédito, no han tenido efectos patrimoniales para el Banco Central, y las AFP no han obtenido ninguna ganancia gracias a éstas.

"Las recompras comprometidas han sido cumplidas íntegramente dentro de los plazos estipulados, quedando pendiente solo el saldo correspondiente a la última operación asociada al tercer retiro. Esta medida es similar a la dispuesta en Perú para retiros de ahorros previsionales en ese país", concluyeron.