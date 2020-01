Benchmark: la propuesta que castigaba o premiaba los retornos que obtenían las AFP y que desechó el gobierno de Bachelet

Pensiones

En conversación con DF, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explica la razón de bajar la idea de instalar un portafolio de referencia para las rentabilidades de las administradoras.

En cadena nacional realizada el miércoles por la noche, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó una nueva reforma de pensiones, con varios cambios respecto de su propuesta original.

Uno de las medidas que incluyó esta vez el Ejecutivo es que, en caso de tener una rentabilidad negativa, las AFP tendrán que devolver parte de las comisiones que pagan sus afiliados. La idea, de acuerdo a lo mencionado por el propio mandatario, es que los incentivos de las administradoras estén alineados con los de sus clientes.

Pero esta no es la primera ocasión que un gobierno evalúa mecanismos para mejorar los incentivos de las gestoras, con el objetivo de que estas obtengan mayores rentabilidades para los fondos y beneficien así a sus afiliados.

Durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y tras las masivas marchas ciudadanas que exigían cambios al sistema previsional, entre los muchos aspectos que terminaron por componer su reforma de pensiones, el Ejecutivo discutió internamente la inclusión de un benchmark.

Si las rentabilidades de las AFP superaban el desempeño de dicho portafolio de referencia, las administradoras obtendrían un premio, mientras que si los retornos resultaban inferiores, se les iba a castigar con parte de sus recursos.

La idea fue criticada por las gestoras previsionales, que se reunieron no pocas veces con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, durante 2017 para discutir, entre otras materias, este punto, mientras en las carteras de Hacienda y Trabajo, lideradas por Rodrigo Valdés y Alejandra Krauss, respectivamente, trabajaban en el proyecto.

Las críticas apuntaron en su momento a la complejidad que tiene instalar un benchmark y quién determina dicho portafolio de referencia. Adicionalmente, se señaló en su oportunidad que esto rigidizaría las opciones de inversión de las administradoras.

Por otro lado, se acusaba que la Superintendencia de Pensiones no tenía ni la capacidad ni los recursos para hacer un seguimiento a los portafolios de referencia. Finalmente, la reforma de pensiones fue firmada por la expresidenta Bachelet en agosto de 2017 y sin esa propuesta en el texto que finalmente ingresaría al Congreso.

Valdés ve efectos colaterales

Quien lideró la discusión sobre la reforma de pensiones en el gobierno anterior fue el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. En conversación con Diario Financiero, el hoy académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica señaló que la idea de incluir un portafolio de referencia en la reforma de pensiones presentada en la pasada administración de Bachelet se desechó porque ya consideraban que existían los incentivos para que las AFP fueran en el "mismo bote" con los afiliados.

El exsecretario de Estado recordó que una de las propuestas del actual gobierno en el proyecto que se está tramitando en el Congreso reduce el encaje de 1% a 0,5% que tienen que mantener las administradoras con su patrimonio en relación a los fondos que cada una administra. "Como nosotros no bajábamos el encaje, pensábamos que con el 1% se mantenían los incentivos apropiados para que las AFP y los afiliados fueran en el mismo bote. Cuando bajas el encaje puede ser necesario preocuparse de esos incentivos", explicó.

De todos modos advirtió que "con cualquiera de estas soluciones hay que tener mucho cuidado con los efectos colaterales. Al final del día, algunas cosas que estudiamos no las pusimos porque no estábamos seguros que fuesen positivos para los afiliados. Tenemos que estar bien seguros de que el cambio no es malo. No por cambiar reglas, necesariamente vamos a dejar el sistema mejor. Hay que ser bien cuidadosos de que los cambios nos ayuden para el mediano plazo y no nos dejen en una situación peor", añadió el economista.

Respecto de la idea del Ejecutivo de que las AFP devuelvan parte de las comisiones a sus afiliados si obtienen rentabilidades negativas, el economista indicó que "cualquier cosa que se haga hay que pensar siempre si eso va a afectar el buen manejo del portafolio o no. Yo entiendo la necesidad de hacer cambios, creo que es muy importante hacerlos, pero hay que ver si esa es la mejor alternativa que hay para lo que se quiere lograr. Al final, es darle más competencia, mejor manejo del portafolio y también más legitimidad a todo el sistema. Creo que ayuda a la legitimidad, pero me gustaría ver argumentos sobre que las AFP al final no terminen teniendo un portafolio menos apropiado para los afiliados".

Para Valdés, todavía falta para que las AFP vayan "en el mismo carro" que los afiliados. "Y va a faltar incluso más con el tema de disminuir el encaje, que es una manera de que ellos sufran o ganen junto con los afiliados. Con la mitad del encaje esa fuerza se pierde. Por lo tanto, uno podría pensar que sería bueno agregar un premio o un castigo cuando lo hacen particularmente bien o un castigo en términos de que no cobren tanto cuando lo hacen mal", agregó Valdés.