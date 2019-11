Briones tiene una semana para lograr acuerdo en gradualidad en alza de pensiones

Pensiones

La ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, reconoció que “hoy todavía no tenemos una definición del tiempo final para llegar a ese 50% de alza lo antes posible”. Hubo tensión entre RN y la UDI en el Comité Político por indicación de diputada RN Ximena Ossandón.

El Comité Político liderado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, este lunes tuvo como tema central a tratar la disposición del gobierno para aumentar de forma gradual la pensión básica solidaria, pasando de 20% a 50% de incremento paulatino. La tarea de alcanzar un acuerdo se le asignó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien tiene una semana para lograr un pacto en este sentido.

El jefe de las finanzas públicas no estará sólo en esta nueva negociación, ya que hará dupla junto a la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. Ambos ya comenzaron a tener reuniones con legisladores de gobierno y oposición. En todas ellas estará atento el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, que junto a Briones ya tiene dos acuerdos a su haber en materia tributaria y presupuestaria.

La ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, reconoció al término del comité (donde participa Briones) que "nosotros hoy todavía no tenemos una definición del tiempo final y lo que nos interesa es llegar a ese 50% de alza lo antes posible, que nos permita la responsabilidad fiscal, por eso el llamado a la responsabilidad, solamente el Ejecutivo tiene la atribución en materia de gasto fiscal, entendemos que hay parlamentarios que quieren llegar, pero debe hacerse a través de la negociación, pero no presentando indicaciones que no corresponden cuidemos las instituciones y el parlamento. La invitación es a cuidar la institución".

Justamente en este punto, la indicación presentada por la diputada RN, Ximena Ossandón, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que eleva en 50% en forma inmediata las pensiones, fue el tema que tensionó la reunión y generó roces entre RN y la UDI, con recriminaciones del gremialismo que acusó a su partido aliado en el oficialismo de incentivar la presentación de indicaciones que son inconstitucionales y que son de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

Rubilar reconoció que "tuvimos un Comité Político muy intenso, donde cada uno de los partidos manifestó con fuerza sus convicciones eso es lo más importante y destacable de cuando uno tiene la posibilidad de plantear cara a cara entre los partidos de gobierno" sus puntos de vista.

Enfatizó que "uno de los temas importante es avanzar a un acuerdo de pensiones, nos interesa ir gradualmente y de forma responsable acercándonos al aumento de 50% gradualmente, eso ayuda a superar la línea de la pobreza de las personas más vulnerables, pero no podemos hacer promesas que no podremos cumplir".

Reforzó que "sobre el mecanismo y el tiempo el ministro Briones está trabajando con los parlamentarios y la ministra Zaldívar para llegar pronto, ojalá en los próximos días poder tener respuesta para saber cuál es esa hoja de ruta, cuál es el porcentaje que podemos aumentar y en qué tiempo vamos a llegar a ese anhelado 50%".

Partidos oficialistas abordan polémica

En esa misma línea el timonel de RN, Mario Desbordes, sostuvo que "estamos conversando partidos de gobierno y oposición para llegar a acuerdo en materia de pensiones, donde el gobierno realizará el mayor esfuerzo que las finanzas públicas permitan. En eso están trabajando los ministros de Hacienda y Trabajo, para tener acuerdo ojalá esta semana".

En tanto, la presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, indicó que "a todos nos gustaría aumentar más las pensiones, pero hay que ser responsable y hacerlo en la medida que tengamos recursos, porque también hay otras prioridades".

El timonel de Evopoli, Hernán Larraín Matte, indicó que "lo urgente es pensiones y debemos tratar de llegar a acuerdo esta semana, partir con 20% de alza y establecer una hoja de ruta para los próximos años llegar a un 50%", sin detallar cifras de porcentajes ni plazos.