Cámara de Diputados aprueba el segundo retiro de fondos de las AFP. Proyecto ahora será visto en el Senado

Pensiones

En la sesión además se despachó por una amplia mayoría el proyecto que busca que los enfermos terminales puedan acceder al 100% de sus ahorros de forma anticipada

Un importante paso dio esta jornada la nueva reforma constitucional que permite un segundo retiro de los ahorros de las cuentas individuales de las AFP con el fin de hacer frente a los efectos económicos de la pandemia.

Tras una larga jornada -que comenzó pasado las 10 de la mañana- el pleno de la Cámara aprobó por 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones el proyecto en general

Específicamente, de los 72 diputados oficialistas, 55 votaron a favor del segundo retiro del 10% y 17 votaron en contra (4 de Evópoli, 4 de RN, 8 de la UDI y 1 del partido republicano). También hubo 2 abstenciones (1 UDI y 1 RN) y 5 se ausentaron (2 EVO, 2 UDI y 1 RN).

El proyecto además fue despachado al Senado, ya que luego de la votación en general, se pusieron a discusión las indicaciones que ingresaron parlamentarios de ChileVamos, resultando rechazadas las ideas de que se establecía el pago de impuestos al retiro de fondos de las AFP y que el proceso estuviera condicionado a una reducción de ingresos de los que accedieran al beneficio.

Retiro de enfermos terminales

En la jornada además se votó la iniciativa que busca que los enfermos terminales puedan acceder al 100% de sus ahorros de forma anticipada. Esta moción fue aprobada con 150 a favor y volverá a la comisión para su discusión en particular dado que se ingresaron nuevas indicaciones al proyecto.

Minuto a minuto de la votación

14:30 El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, llegó a la Cámara de Diputados para responder los emplazamientos al gobierno que han hecho los parlamentarios en marco de la votación del segundo retiro del 10%.

En la instancia, indicó que "queremos un acuerdo aquí, ya. Ahora. Si ustedes señalan que no se ha llegado a uuna reforma de pensiones como corresponde no es precisamente por falta de voluntad del gobierno. Está sobre la mesa y estamos disponibles.

13:55: El diputado Camilo Morán de RN, también reitera su voto a favor. "Pese a todos los esfuerzos de mi gobierno, no puedo torpedear la mejor ayuda que han recibido los chilenos en medio de esta pandemia. Mi voto a favor es un voto humanitario. Pagar deudas, cuentas, arriendo, la salud, juntar plata para el pie de una casa, estas son las razones para usar el retiro ¿y si es para pagar un plasma? Fuera los moralismos. Aprobemos este retiro, pero apenas salga de acá inmediatamente pongámonos a trabajar en una reforma al sistema de pensiones. Le pido a la oposición que saquemos las telarañas que tiene la reforma".

13:45: El diputado de RN, Eduardo Durán reitera que votará a favor. "Así como voté a favor del primer retiro, hoy también anticipo mi voto a favor del segundo retiro. Pareciera que no hay otra alterna que recurrir nuevamente a los fondos previsionales. También votaré a favor de que los enfermos terminales puedan rescatar sus ahorros de forma anticipada".

13:20: La diputada de la UDI, María José Hoffmann: "a partir de ahora, la relación de bancada de la UDI con el gobierno va a cambiar. No estamos dispuestos a seguir asumiendo los costos por la falta de una línea clara (...) la debilidad del gobierno ha alimentado este desorden".

13:15: El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara -instancia donde se discutió la moción anteriormente- Matías Walker (DC) emplazó al Ejecutivo a que no utilice la tramitación de la reforma previsional para frenar el segundo retiro del 10%.

"Que no ocupe el gobierno como excusa para no llegar a un acuerdo en el senado en la reforma previsional, este segundo retiro, porque el proyecto lo despachamos hace 10 meses en la Cámara. Espero que se llegue a un acuerdo en el senado con una reforma previsional de verdad y si no hay acuerdo que se vote y vayamos a comisión mixta. Estoy seguro que hoy tendremos más de 2/3 y se hará irrisorio cualquier requerimiento al Tribunal Constitucional (TC). Espero que votemos todas las indicaciones hoy para que esta cámara le dé una respuesta a los chilenos".

13:10: El diputado oficialista Francisco Eguiguren (RN) votará a favor. "Vamos a aprobar este segundo retiro, no porque sea el mejor de los caminos, sin duda sabemos que no lo es, es el peor. No es populismo, no es mentira gratis, es caminar en la calle, encontrarme con una persona llorando en la calle que me dice diputado esta vez apruebe el segundo retiro. A pesar de no ser el mejor camino, es el que hay. La crítica puede que no sea agradable pero es necesaria. Llamo al gobierno a usar más aún la generosidad que ha tenido".

12:55: La diputada Karol Cariola del PC asegura que como bancada votarán a favor. "Los detractores de esta propuesta dicen que esta medida afectará las pensiones y la respuesta del pueblo es que mientras sigan a cargo las AFP, las pensiones seguirán siendo bajas. ¿Cuál es la idea le pregunto al señor ministro? impuestos a los super ricos no, primer retiro, no, segundo retiro, no. Ministro si no va a ayudar, no estorbe. Dejen trabajar al Congreso, deje de dilatar. Esta es la realidad de los chilenos, pidiendo los rut no lo va a entender. Nuestra bancada no se confunde ni por segundo y votará a favor".

12:45: La diputada demócrata cristiana, Joanna Pérez asegura que como bancada votarán a favor. "No nos enorgullece trabajar en este segundo retiro. Creemos que hay que acompañar hoy a las familias no solo en el segundo retiro, sino que también a quienes tienen rentas vitalicias. Le pido al gobierno que se sume. El ministro de Hacienda no puede señalar que si este proyecto avanza, no avanzará la reforma de pensiones. Estamos por Chile y no somos populistas, somos responsables. Esta bancada sin obstaculizar va a aprobar".

12:20: El diputado independiente Marcelo Díaz señala que "hay múltiples razones para aprobar este proyecto sin letra chica ni indicaciones. Hay algo en la conducta del gobierno que no se entiende y es que si todo el mundo le dice que sus medidas son insuficiente, es un gobierno que vive en otro planeta, no comprende la realidad que está pisando".

12:15: El diputado del PPD Raúl Soto critica las indicaciones que ChileVamos quiere ingresar al proyecto. "A la ciudadanía que está viendo este debate, alerta de letra chica, necesitamos 103 votos para que intentar frenar que el gobierno llegue al TC. Muchos parlamentarios de ChileVamos intentarán limpiar el ropaje al aprobar la idea de legislar pero tratando de ingresar indicaciones al proyecto. Lamentablemente estamos ante un gobierno indolente que ha abandonado a las personas. Tenemos que ponernos del lado de la gente. Esto más allá de color político, tiene que ser apoyado de forma transversal. Vamos a apoyar sin letra chica".

12:10: El diputado Tucapel Jiménez del PPD: "El gobierno no ha llegado, ha llegado tarde y no va a llegar. Esto es lo más grave. La mayoría de los chilenos sabe que con o sin el retiro del 10%, sus pensiones seguirán siendo indignas. Este es un proyecto humanitario. Tenemos que mejorar nuestro sistema de pensiones, eliminar las comisiones fantasmas y eliminar las tablas de mortalidad. En las próximas elecciones debiera haber una urna que preguntara si los chilenos queremos eliminar el sistema de pensiones".

11:55: Diego Schalper de RN afirma que votará a favor. "Detrás de toda esta trama, todavía subsisten chilenos que están sufriendo con esta crisis. La política en esta coordenada de cortoplacismo, no distingue color político. Hasta acá no veo una alternativa contundente para hacernos cargo. Por eso, como bancada de Renovación Nacional decidimos reconocer esa realidad, hacernos parte de la tramitación, presentar indicaciones y trabajar arduamente para el mayor equilibrio posible entre contribuir a la falta de liquidez actual y promover la recuperación de esos fondos en el futuro".

11:45: Miguel Ángel Calisto de la DC "tenemos que recurrir a este tipo de proyecto porque cuando el gobierno no entrega soluciones, entonces nosotros tenemos que buscar soluciones para la gente que representamos. Estoy absolutamente de acuerdo con respaldar este proyecto, tenemos a nuestra gente en una crisis económica. Lo que pasa en este segundo retiro es que aparecen parlamentarios que quieren ponerle letra chica ¿por qué tenemos que ponerle impuestos a nuestros ahorros, si son nuestros? Le digo al ministro de Hacienda que deje de vivir en Ámsterdam y que viva en Chile".

11:40: Andrés Celis de RN sostiene que "no cabe duda de que estamos frente a un fracaso de la política. Estamos frente a una situación excepcional. Una realidad excepcional, requiere medidas excepcionales. Obviamente este segundo retiro tiene diferencias con el primero. Aprobaré la idea de legislar en esta materia".

11:30: El diputado independiente Karim Bianchi manfiesta que "Chile despertó y tiene hambre de justicia. Los expertos mintiendo deliberadamente y Chile no se quemó. Hemos perdido el miedo a legislar. Amenazan con las pensiones de hambres de las cuales se acuerdan sólo cuando les conviene. Hay hambre de justicia y dignidad social"

11:25: La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) interviene "cuando un diputado dijo que no desvistiéramos un santo para vestir a otro, sabe que en este país todos los santos están piluchos. (...) Espero que este gobierno entienda y que no incorpore más letra chica a algo que se necesita urgente".

11:20: Camila Vallejos del partido comunista "Me resulta un poco vergonzoso que estemos en esta situación de nuevo, porque demuestra que el gobierno ha llegado tarde. Estamos atravesando un momento histórico en que la ciudadanía exige nuevas instituciones y no se entiende que el ministro Briones ande pidiendo los datos de quienes han pedido el primer retiro del 10%".

11:15: El diputado socialista Manuel Monsalve votará a favor. "El gobierno fracasó porque no fue capaz de entender la profundidad de lo que estamos viviendo. Los chilenos quieren un proyecto sin letra chica, quiero llamar a ChileVamos a que no ingresen sus indicaciones. Quiero pedir que aprobemos este proyecto sin letra chica, que los parlamentarios no profundicen el error del gobierno, que oscurecen los proyectos".

10:55: Francisco Undurraga de Evópoli interviene criticando el proyecto "esta medida solo será una solución para aquellos que aún les quedan fondos ¿qué pasará con aquellos que ya retiraron sus fondos? nos quedamos de manos cruzadas. ¿Existen otras alternativas? si ¿se ha llegado tarde? si, pero no desvistamos un santo para vestir otro. Estos dineros deben pagar impuestos ¡cómo se nota que nunca han hecho una liquidación de sueldo!"

10:45: El diputado independiente Pepe Auth manifiesta que votará en contra. "No aprobé el primer retiro, no lo hice porque significa avanzar en el sentido contrario, se requiere más ahorro, más cotizaciones obligatorias no más retiros. Pensé que se abrirían las compuertas para hacerlo nuevamente, porque siempre será popular. No pasaron tres meses del primer retiro y ya estamos votando el segundo, apurados porque salga antes de navidad".

10:40: El diputado Marcos Ilabaca (PS), quien presentó la moción que busca que los enfermos terminales puedan acceder a la totalidad de sus ahorros de forma anticipada, interviene. "Hoy nuevamente nos encontramos ante una situación límite. Todos estamos convencidos que no es la mejor herramienta utilizar el ahorro de los chilenos para enfrentar la pandemia, es el Estado el que debería haber apoyado (...) Vamos a apoyar con fuerza este segundo retiro porque así Chile lo exige".

10:30: El informante designado es el diputado socialista Leonardo Soto. Este proyecto para ser aprobado necesita el voto de los 3/5 de los diputados en ejercicio. Los Comités Parlamentarios acordaron para el debate 3 minutos por diputada y diputado. Terminada su discusión general, se votará conforme al Reglamento.

10:20 Antes de iniciar la sesión, el diputado independiente René Saffirio alegó que no pudiera participar ya que está conectado de forma telemática. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, indicó que no hubo acuerdo de 2/3 para que la sesión fuera telemática.

El segundo punto de la tabla de la sala, es la votación de la moción que modifica la Carta Fundamental para posibilitar el retiro de fondos previsionales, tratándose de personas afectadas por una enfermedad terminal. El diputado informante, es Marcos Ilabaca (PS).

Este proyecto también necesita el voto a favor de los 3/5 de los parlamentarios. Los Comités Parlamentarios acordaron para el debate 7 minutos para las bancadas que tengan dos o más comités y 5 minutos para las demás, y 120 minutos distribuidos proporcionalmente.