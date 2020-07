Eduardo Durán RN: "Hoy día reafirmo mi compromiso de llegar con el 10% a la gente que lo está pasando mal"| Minuto a minuto de la votación para el retiro del 10% de las AFP

Pensiones

Día clave para la reforma constitucional que permite retirar ahorro de los fondos previsioanles. Proyecto será votado para pasar a su segundo trámite legislativo.

Jornada clave es la que se vivirá hoy en el Congreso cuando los diputados voten sobre la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos que los afiliados al sistema de pensiones poseen en su cuenta de AFP.

Ayer el Gobierno se jugó su última carta para evitar que la iniciativa sea aprobada y pase al Senado cuando el Presidente Piñera anunció un el "Plan Fortalecido de Protección de la Clase Media", que entre otras cosas se hace una transferencia directa de $ 500 mil y la opción de recurrir a un préstamo solidario.

Revisa el minuto a minuto de la jornada:

11.21: El diputado de RN Eduardo Durán ratificó su vitación de la semana padsada pese a que subrayó que "que no quiero eludir el gran esfuerzo de mi gobierno, pero este esfuerzo ha llegado a destiempo y no ha sido del todo suficiente", por lo que adelantó que "hoy día reafirmo mi compromiso con la gente que lo está ´pasando mal de llegar con el 10% porque se lo merece".

11:00: El diputado Gabriel Boric de Convergencia Social dijo que la solución al prblema actual no puede ser más deuda y que la prpuesta de la oposicipon le hace sentido a la gente, por lo que pidió que se ponga a su disposición todas las opciones, por lo que llamó a "votar con humanidad y sentido de justicia".

10:41: A los diputados oficialistas dirigió su intervención el representante de RD Giorgio Jackson, quien les advirtió que "el gobierno les está pidiendo un salto al vacío que va absolutamente en contra de lo que sus propios votantes, no los de izquierda, les piden que representen", por lo que "hoy no quiero dirigirme a los míos, me quiero dirigir a ustedes, cruzando el río, pidiéndoles que voten a conciencia para que hoy día le podamos entregar soluciones concretas a las familias trabajadoras chilenas para que puedan retirar sus fondos de pensiones para que haya pan para hoy y seguridad social para mañana".

10:23: La diputada comunista Camila Vallejo defiende el proyecto, en su intervención, y acusó al oficialismo de que "no se preocupan de las familias de clase media, están haciendo todo lo posible, incluso recurrir a la extorsión, para defender el negocio de las AFP".

10:00: Se inicia en la Cámara de Diputados la última jornada de votación del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones.

09:50: A minutos de que se inicie la jornada en que se definirá el destino del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos, los partidos de Convergencia Progresista -PPD-PS-PR- rechazaron "enérgicamente la inadecuada conducta que han manifestado los ministros Ignacio Briones de Hacienda, y Lucas Palacios de Economía, quienes han adoptado una postura amenazante, inapropiada y antidemocrática, realizando desafortunadas declaraciones ante la opinión pública ante la inminente aprobación del proyecto".

09:30 A horas de que comience una nueva jornada de votación para la reforma que permite el retiro del 10% delos ahorros acumulados en las cuentas individuales de las AFP en la Sala de la Cámara de Diputados la ministra del Trabajo, María José Zaldívar advirtió sobre los coletazos que dejaría la iniciativa de seguir avanzando en su tramitación. Uno de ellos sería el compromiso anunciado ayer por el Gobierno de reformular estructuralmente el sistema de pensiones.

"Creemos que avanzar en el 10% en este momento significa ponerle una traba importantísima a una reforma de pensiones que es necesaria y urgente", señaló este miércoles en conversación con Radio Agricultura.

Explicó que "una reforma previsional tal como se está planteando -que es otro de los eje del anuncio de ayer- perdería sentido porque no podemos destinar las futuros aumentos de la tasa de cotización a financiar los retiros que pueden haber hecho personas que legítimamente tenían necesidad, pero que no se han visto afectados por la crisis".

Ante el supuesto de que se aprobara la moción parlamentaria en el Congreso, tal y como está diseñada -que permite el retiro de los fondos sin distinción entre quienes han registrado una disminución de sus ingresos en medio de la crisis sanitaria y luego que el Estado reponga esos recursos- Zaldívar manifestó que ello tendría un costo cercano a los US$ 18 mil millones. En este escenario "tenemos que tener claro que como país vamos a tener que devolverlo -lo que se gasta hoy hay que reponerlo- eso implicaría una baja de las pensiones considerable que no podríamos solucionar en el mediano, ni corto plazo".

A ello sumó el argumento de que "al mismo tiempo sifgnificaría sacrificar recursos que necesitamos para una reactivación económica", esto porque ese monto excede a lo comprometido en el marco fiscal del plan consensuado con parlamentarios de oposición para hacer frente al daño económico que ha generado el paso de la pandemia por Covid-19 en el país.

9:15 El directorio de ICARE formuló un llamado para que, mediante el diálogo constructivo, se logre resolver el conflicto generado a partir del proyecto de reforma constitucional que busca modificar la institucionalidad previsional del país.

"Desde octubre pasado, la sociedad chilena parece estar detenida y amenazada por un gran retroceso. Los problemas no se resuelven, las heridas no curan, las carencias se mantienen... Y tal vez lo peor es que la capacidad de diálogo social y de articulación política, no parece mejorar. Incluso los acuerdos de hace un par de semanas, que generaron esperanzas en muchos, parecieran esfumarse en medio de las disputas y la intolerancia", se sostiene en una declaración pública.

8:35: Briones asegura que el proyecto a la clase media se ingresa esta mañana al Congreso y que no depende de la votación que se de en la Cámara al proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

8:30 El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que "nuestra postura no es la más popular, pero como gobernantes tenemos que calibrar nuestros actos pensando en el mañana", dijo en radio ADN.