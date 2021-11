Candidato y cotización del 18% para pensión: programa incluye 1,85% del SIS y 0,15% de comisión

Pensiones

Agrega seis puntos de imposición adicional con cargo al empleador. Así, en régimen, un 17,85% del salario imponible se destinará a la previsión.

Las pensiones continúan acaparando el debate entre los candidatos a La Moneda. A 20 días de la primera vuelta, el representante del bloque de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, presentó su programa de gobierno, siendo el tema previsional uno de los más debatidos en la opinión pública.

La propuesta del diputado de Convergencia Social no dejó a nadie indiferente, sobre todo porque el texto presentado incluyó cálculos que no fueron precisos, al menos, en una primera mirada.

En línea con las recomendaciones de expertos transversales, propone elevar la tasa de cotización previsional, actualmente de un 10%, en seis puntos porcentuales con cargo al empleador.

Sin embargo, las dudas se originaron en el cálculo final que incluye el programa, ya que éste es de un 18% de cotización final.

El porcentaje fue blanco de críticas de algunos contendores.

“No se puede jugar con las cifras ni demostrar poca seriedad en materia de pensiones. En la página 111, el programa de @gabrielboric afirma que 10 + 6 es 18. Impresentable”, disparó el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel”, en Twitter.

La administración y el SIS

Consultados por DF, en el equipo económico de Boric señalaron que no hubo en error en el programa y explicaron cómo se llegará a un 18% de cotización si se suman seis puntos porcentuales.

El economista del Partido Comunista y actual integrante del comando de Apruebo Dignidad, Fernando Carmona, aclara que para llegar a la cifra se deben sumar a la ecuación dos componentes que no se encontraban en el texto del programa, que estarán a cargo del afiliado.

El primero, señala, es el 1,85% que hoy se paga al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), mientras que el segundo es la comisión que se pagará a la entidad que se encargará de administrar los fondos previsionales, que será de un 0,15%.

Lo anterior, considerando que se plantea la eliminación de las AFP del Pilar Contributivo, en un período de transición, por lo que no se les deberá pagar, según señala el esquema propuesto por Boric, por las cotizaciones obligatorias que actualmente reciben.

De este modo, en régimen, un 17,85% del salario imponible de un trabajador se destinará a la previsión.

“Error es ‘olvidar’ que cada mes se cotiza más de 2% adicional entre comisiones y seguro de invalidez, lo que en nuestra propuesta incorporamos para llegar a 18% con seguridad social”, respondió Boric a Sichel, en Twitter.

Las cuentas nocionales

Para calcular el monto de las pensiones que recibirá cada trabajador, se usará un esquema que llevará un registro de los aportes que ha realizado cada uno de ellos, lo que se sumará a más factores, como la rentabilidad colectiva.

“Los aportes de cada persona se registran en cuentas previsionales individuales y se acumulan en el tiempo, aumentado por la rentabilidad colectiva, la cual depende del sistema en su conjunto. Se suman en estas cuentas los subsidios por períodos de desempleo e inactividad por cuidado no remunerado”, dice el programa de Boric.

Y pese a que en el programa se llaman “cuentas previsionales”, los expertos señalan que son las tradicionales cuentas nocionales.

“Las cuentas nocionales funcionan de la siguiente forma: un trabajador cotiza, eso se registra y le asignan una rentabilidad que está predefinida. Entonces, cuando se haga el cálculo de la pensión, en su cuenta nocional se verá que cotizó una cierta cantidad de períodos a lo que se le aplica la rentabilidad que ya está definida, por lo que en base a eso es lo que se tiene acumulado al final”, explica el académico de la Facultad de Economía de la UDP, Marco Morales.

“Un nocional es un contrato en el cual se arma una promesa. Esta cuenta nocional se ve que es distinto a lo que hay en otros sistemas, porque en otros países no se tenían recursos en los fondos y, por lo tanto, era un concepto de nocional 100% puro. Aquí, quizás no han querido llamarle una cuenta nocional en un 100%, porque sííhabrá recursos, pero habrá otra parte que no está justificada”, añade el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, José Luis Ruiz.