Caso La Polar: AFP Habitat, Cuprum y PlanVital dan por cerrada demanda en contra de PwC y desisten de recurso judicial

Pensiones

En 2019, las tres administradoras ingresaron un recurso de apelación en contra de la sentencia del 13º Juzgado Civil de Santiago, fallo que favoreció a la auditora y su socio, Luis Alejandro Joignant.

Se cierra el caso La Polar, al menos en la arista que enfrentaba a las AFP con PwC. Luego de que en febrero la auditora "Big Four" informara al mercado que alcanzó un acuerdo con todas las administradoras que fueron afectadas en el polémico caso, se ajustaron algunas causas legales que se mantenían abiertas.

El martes 15 de marzo, la Corte de Apelaciones resolvió acoger el desestimiento del recurso de apelación que ingresaron las administradoras Habitat, Cuprum y PlanVital en mayo de 2019, bajo la representación del abogado socio de Baker McKenzie, Rodrigo Díaz de Valdés.

Dicha acción judicial se ingresó en contra de la sentencia del 19 de abril del 13º Juzgado Civil de Santiago, que favoreció a la consultora y a su socio, Luis Alejandro Joignant, además de varios exejecutivos de La Polar. Sin embargo, el desistimiento del recurso de apelación que ingresaron las gestoras previsionales la semana pasada sólo favorece a PwC y a Joignant.

"En este acto y en la representación que invisto, me desisto del recurso de apelación deducido en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, únicamente respecto de los demandados PwC y Alejandro Joignant ", dice el desestimiento.

Cabe recordar que, en el caso de AFP Habitat, PwC realizará un pago de US$ 9,1 millones y

$ 5.033 millones; para Cuprum, la indemnización es de US$ 11,1 millones y $ 6.101 millones; mientras que para PlanVital el monto es de US$ 959.339,47 y $ 526,7 millones.

La citación al CEO de PlanVital

Previo al acuerdo que alcanzó PwC y las administradoras, la consultora se jugó una carta para intentar sacar a PlanVital del pago de las indemnizaciones. Ello, porque a fines de diciembre del año pasado, la auditora ingresó un medio de prueba al expediente de la causa que pudo complicar a la gestora ligada a la gestora ligada a la aseguradora italiana Generali.

PwC volvió a traer a colación una carta enviada el 15 de julio de 2011 por el entonces gerente general de la AFP, Alex Poblete, a la exsuperintendenta de Pensiones, Solange Berstein. En ella la empresa reconoció que las inversiones de los fondos de pensiones que administraba en La Polar, desde 2003 hasta el 2011, no habían sido perjudicadas y que, de hecho, habían obtenido rentabilidades.

Por eso, desde PwC requirió a la Corte de Apelaciones citar al actual CEO de PlanVital, Andrea Battini, instancia que se iba a desarrollar el próximo jueves 31 de marzo. Sin embargo, PwC solicitó finalmente no llevar a cabo la citación, luego del desistimiento del recurso por parte de las AFP.

"Por resolución del día 15 del presente mes y año, se tuvo por desistida a la recurrente del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de autos, únicamente respecto de esta parte, razón por la cual ha perdido oportunidad la citación de don Andrea Battini en representación de AFP PlanVital, a absolver posiciones para el próximo 31 de marzo del 2021, por lo que vengo en desistirme de la citada diligencia probatoria solicitada por esta defensa", señala la solicitud del abogado de PwC, Fernando Rabat.