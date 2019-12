CEO de AFP Cuprum y posibilidad de nueva reforma previsional: "no tengo claro que partir en hoja en blanco sea avanzar"

Pensiones

Sobre la posibilidad de que afiliados del sistema puedan retirar sus fondos, insistió que podría darse en casos de enfermedades catastróficas.

Luego de que la semana pasada el Tribunal Constitucional le cerrara la puerta a la posibilidad de que dos afiliadas a las AFP pudiesen hacer uso de todos sus fondos previsionales de forma inmediata, el gerente general de Cuprum, Martín Mujica, volvió a reflotar la posibilidad de que las personas con enfermedades terminales o catastróficas puedan retirar esos recursos.

"Nosotros hemos propuesto, que es un ejemplo que nos parece que es muy correcto desde el punto de vista técnico, que es permitir rescates en caso de enfermedades terminales o catastróficas", sostuvo el ejecutivo en conversación con T13 Radio.

Bajo este contexto, apuntó que "si una persona se ve enfrentada a una situación muy grave y que es muy dramática en lo personal, pero también en lo financiero, justamente lo que buscan las pensiones es financiar bien la vida de las persona y permitirles una buena calidad de la vida y esto lo está afectando, pero tiene un respaldo técnico".

De hecho, el ejecutivo de la compañía controlada por Principal reveló que "a mí me van a ver algunas personas. Yo las entiendo perfectamente pero no tenemos espacio regulatorio ni legal para hacerlo. De hecho nos meteríamos en un problema bastante grave si hiciéramos algo distinto a lo que dice la ley".

Respecto a la posibilidad de que todos los afiliados del sistema puedan retirar sus fondos, comentó que "si empezamos a sacarle recursos al sistema de manera anticipada y tomando el ejemplo más claro que es lo que ha pasado en Perú, la verdad es que las noticias no son buenas para el sistema de pensiones".

Reforma al sistema

Otro de los temas abordados por Mujica fue la discusión de la reforma previsional. Ante el eventual escenario de comenzar un sistema previsional con hoja en blanco como han solicitado algunos sectores políticos, "es una pena porque partimos con la primera pregunta, ¿avanzamos o retrocedemos? Yo no tengo claro que partir en hoja en blanco sea avanzar. Llevamos años discutiendo esto. La comisión Marcel fue hace más de 10 años y tenía muy claro varios de los cambios que hay que hacer y no se hicieron y no se han hecho", dijo.

Así, consideró que "hoy día tenemos la tremenda oportunidad de ver una manera de inyectar más recursos al sistema y eso es muy importante. Que estén los empleadores dispuestos a empezar a participar con cotizaciones, disponibles a poner un 4 o 5% es una tremenda oportunidad. El esfuerzo que ha hecho el gobierno de comprometer al Estado a que se pongan recursos para el Pilar Solidario, por ejemplo es una tremenda oportunidad y hay que tomarla".

De esta forma, advirtió que "si nos quedamos entrampados y no tomamos esas decisiones podemos perder otros 10 años y cada año que pasa, las pensiones de las personas van a ser más bajas".

Frente a la posibilidad de implementar un sistema de reparto en el país, Mujica explicó que este modelo previsional suele funcionar en países que tienen una demografía fuertemente concentrada en población joven que puede solventar las pensiones de las personas mayores, situación que no ocurre en el país.

Además, ante la propuesta de que un parte de la cotización adicional que se está impulsando en el Congreso vaya a reparto, dijo que será "un reparto que va a afectar a la clase media. La volvemos a afectar y estamos todos de acuerdo que no debemos hacer eso porque le vamos a pedir un esfuerzo de cotizar un 5% y resulta que una parte solo va a ir a su cuenta y la otra no irá".

Esto provocaría según las estimaciones de Mujica que las pensiones sean un 20% más baja. Manifestó que una de los mecanismos para financiar un mayor incremento es "usar impuestos generales. Tienen un montón de beneficios, pero usarlo en este tema es que lo pagan las personas que tienen más y por lo tanto estarían financiando pensiones a lo que tienen menos".