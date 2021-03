Cerda y alza de la cotización adicional: "Estamos dispuestos a dialogar, pero necesitamos que una parte vaya a las cuentas de nuestros compatriotas"

Pensiones

El ministro de Hacienda señaló que hay espacio de mejora para el proyecto, pero la voluntad del gobierno es que se destine una parte al ahorro individual.

Este miércoles, la comisión de Trabajo del Senado le dobló la mano al gobierno y modificó la reforma de pensiones que había sido aprobada en la Cámara de Diputados a finales de 2019.

El cambio vino por el lado de los seis puntos de cotización adicional a cargo del empleador, donde los senadores de oposición eligieron no distribuir un porcentaje de ello a las cuentas de cotización individual y destinarlos todo a solidaridad.

Pero el gobierno insistió en la idea de que dividir la cotización adicional, por lo que el miércoles en la noche el Presidente Piñera dio a conocer las indicaciones a la reforma, insistiendo que el alza de la cotización sea dividida en partes iguales para solidaridad y cuentas individuales.

Frente a ello, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que el gobierno tiene disposición al diálogo con la oposición, aunque reafirmó que una parte del alza de las cotizaciones debe ir al ahorro personal.

"Nosotros si bien reconocemos que debe haber un factor de solidaridad, sí entendemos que nuestros compatriotas quieren que una parte importante vaya a sus cuentas, ya que también quieren ver que el beneficio de su trabajo se vea en las pensiones. Estamos dispuestos a dialogar, pero sí tenemos un punto importante, y es que también necesitamos que una parte de esas contribuciones vaya a las cuentas de nuestros compatriotas. En ese espacio, obviamente tenemos espacio para dialogar", dijo el jefe de las finanzas públicas en entrevista con T13 Radio.

"Creemos que el Congreso es el lugar para dialogar y, por lo tanto, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, pero también en su momento vamos a tratar de apurar lo más posible esto, porque entendemos que nuestros compatriotas también necesitan y pronto un aumento de sus pensiones", añadió.

En ese sentido, el secretario de Estado espera que la reforma se apruebe dentro del corto plazo.

"Ojalá en los próximos meses, y estoy hablando de dos, tres o cuatro próximos meses, tengamos esta reforma de pensiones"

El aumento en el Pilar Solidario

Además de la discusión política que implica la reforma, el ministro de Hacienda también explicó uno de los principales ejes de los anuncios que realizó el Presidente Piñera: el aumento de la cobertura del Pilar Solidario.

Cerda ejemplificó el impacto de este incremento, que tendrá un costo fiscal de US$ 1.300 millones en régimen, con el caso de una mujer de 65 años que cotizó 15 años y que recibe una pensión de $ 150.000.

"Eso significa que no estaba cubierta por el Pilar Solidario, hoy día (con la reforma) sí lo va a estar. Como ella no estaba cubierta y tiene 65 años y había cotizado 15 años, su pensión era cerca de $ 150.000. Con esta reforma ella va a poder acceder al Pilar Solidario y, por lo tanto, va a tener un aporte del Pilar Solidario que no tenía antes, pero además va a tener estos tres puntos que también se están repartiendo en la mayor cotización, que nosotros llamamos Programa de Ahorro Colectivo Solidario. Eso significa que en este caso una persona esta tenía $ 150.000 va a poder aumentar su pensión en $ 175.000 para llegar a $ 325.000", explicó.

"Es una cobertura realmente muy grande y prácticamente estamos avanzando hacia tener un beneficio del Pilar Solidario más universal. Nos gustaría llegar a que fuera universal y estamos avanzando bastante en eso, pero obviamente lo que estamos tratando de hacer es focalizar los recursos", agregó.