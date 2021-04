Pensiones

Comisión de Constitución del Senado aprueba el tercer retiro de fondos previsionales solo con votos de la oposición

Desde las 10:30 de la mañana y hasta casi las 16:00 horas la instancia analizó el tema con una serie de invitados, pero no votó en particular porque el oficialismo no dio la unanimidad para ello.

