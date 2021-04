Comisión de Constitución del Senado aprueba en general el tercer retiro sólo con los votos de la oposición

Pensiones

Que el beneficio se hiciera extensible a los jubilados por el sistema de rentas vitalicias fue uno de los pricipales nudos del debate en la comisión.

Ya en el Senado, la tramitación de la polémica iniciativa para autorizar un tercer retiro de fondos de pensiones pareciera que será expedita. Ello pese a que el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, advirtió al inicio de de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta -instancia a la que le corresponde analizar la propuesta-, que en los últimos momentos de su legislación en la Cámara, la moción "sufrió algunos cambios y es relevante que se analicen con cierto tiempo".

Las palabras del secretario de Estado –aunque aclaró que no tenían por objeto dilatar la legislatura del tema- dejaron en claro la estrategia del oficialismo, cuyos senadores en la comisión no dieron la unanimidad para que la iniciativa se votara en general y particular en la misma sesión.



Así, tras el análisis, la misma se despachó a la Sala con tres votos a favor –Pedro Araya (Indep. PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y Alfonso De Urresti (PS)- y dos en contra –Luz Ebensperguer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN)-.

Lo anterior, pese a los cuestionamientos expuestos por los invitados a la comisión para aportar la mirada técnica respecto del tema, como fueron el presidente del Banco Central, Mario Marcel y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

A ellos se sumaron desde el sector privado el presidente de la Asociación de Aseguradoras, Mario Gazitúa; el constitucionalista, Francisco Zúñiga y la presidenta de Asociación de AFP; Alejandra Cox.

Rentas vitalicias

Una parte importante del tiempo del debate y las dudas de los senadores en la comisión se lo llevó el inciso del proyecto que extiende el beneficio a los jubilados a través del sistema de rentas vitalicias, sobre las cuales persiste la duda acerca de si un adelanto a sus rentistas comprometería al Estado a una compensación. Tanto es así que uno de argumentos de la representante de la UDI, senadora Ebensperger, para votar en contra fue que los parlamentarios no pueden comprometer la responsabilidad de compensación del Estado, en esta materia.

Sin embargo, es altamente probable que este inciso no alcance el quórum requerido para su aprobación en la Sala del Senado, porque las dos veces anteriores se ha intentato extender el beneficio a los jubilados de rentas vitalicias, nunca ha avanzado, justamente para asegurar el respaldo del oficialismo.

Pero eso no termina de convencer a la oposición, como tampoco el nuevo anuncio del presidente Sebastián Piñera, que los integrantes de la instancia conocieron en pleno debate.

Mientras el senador Galilea lo usó como argumento para su rechazo, destacando que las transferencias directas que ha entregado el Gobierno y lo sigue haciendo abarcan ya casi al 80% de los chilenos, es decir, que han favorecido hasta una parte del cuarto quintil; los representantes de la oposición asegurando que el Gobierno nuavamente llega tarde y que los anuncios del mandatario "siguen teniendo problemas de alcance, no cubren por lejos a las familias de clase media", aseguró el presidente de la comisión, Pedro Araya.

Mientras tanto, el Gobierno sigue insistiendo en que concurrirá al Tribunal Constitucional, lo que tiene al Congreso en una situación de expectación desde la semana pasada.

Por otro lado, si este último anuncio tenía por objeto alinear a su sector tras el rechazo al tercer retiro en el Senado, eso parece dificil ya que al menos los senadores UDI Iván Moreira y José Miguel Durana, pese a valorar el esfuerzo, corroboraron que aprobarán el proyecto, porque según indicó Moreira este "es el retiro de la clase media" que, a su juicio, no ha tenido acceso a las ayudas del Gobierno.

¿Cuándo se vota?

Por la tarde, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), explicó que dado que la tabla semanal se acuerda los viernes en reunión de comités, tendría que citar nuevamente a estos últimos para constatar si existe disposición a modificar la tabla de hoy, y votación en particular, por lo que es muy improbable que esta semana se tramite la moción en su totalidad.

La cita se concretó a las 19:00 horas y se acordó que se continuará la tramitación en particular en la comsión y se abrirá un período para indicaciones que vence hoy a las 18:00 horas.El jueves a partir de las 09:00 se votará hasta total despacho en Sala.

