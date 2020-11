¿Cómo se viene el trámite del segundo retiro en la Cámara? Dos integrantes de la comisión de Trabajo abordan el escenario

Pensiones

Todo indica que el pago de impuestos por el eventual beneficio será el tema clave del debate.

El lunes, a partir de las 15:00 horas, la Comisión de Trabajo de la Cámara iniciará la tramitación del proyecto del Gobierno que permite un segundo retiro de fondos desde las AFP. Aunque resulta difícil prever el resultado, da la sensación de que los nudos que podría la iniciativa enfrentar en este segundo trámite están bastante claros: impuestos y pensión de alimentos.

Diario Financiero conversó con dos diputados integrantes de la comisión de Trabajo, una de oposición y uno oficialista: Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Eduardo Durán (RN), respectivamente, para comenzar a tomarle la temperatura a ese debate. Ambos coinciden en que la tramitación podría ser expedita si el gobierno se allana a revisar y resolver el tema del pago de impuestos, al menos para los tramos más bajos, y la retención de las pensiones de alimentos adeudadas.

Alejandra Sepúlveda (FRVS)

- En términos generales, ¿qué le parece el proyecto del Ejecutivo para un segundo retiro?

- Es una copia de lo que nosotros hicimos en la reforma constitucional. Pero, además, hay varias cosas que estaban en la reforma y que nos preocupa que ya no estén.

- ¿Como cuáles?

- Sin duda, y ha sido común denominador por lo menos entre los parlamentarios de oposición, lo que tiene que ver con el impuesto que se le quiere aplicar al retiro. Y no concordar con la ministra del Trabajo que ha planteado que las personas más ricas son las que van a pagarlos -esas fueron sus palabras- y uno se pregunta si las familias que tienen un jefe de hogar que gana $700 mil son una familia rica. Entonces, los conceptos de la ministra están bien equivocados, porque no se está tomando en cuenta, desde el punto de vista de las ayudas que tenemos que otorgar, es a la clase media que no le ha llegado ninguno de los instrumentos del Estado.

También nos preocupa que no esté bien redactado lo de las pensiones de alimentos. Nosotros hicimos una propuesta distinta, en una reforma constitucional, para que el retiro de las pensiones de alimento sea forzoso, con responsabilidades y con tiempos. Ahí hay algo que nos va a complicar y esperamos que se mejore en el proyecto del gobierno o se respete lo que hicimos en la reforma constitucional.

- ¿Hay algo que le parezca positivo de la propuesta del Gobierno?

- Sí, absolutamente. Que a pesar de todo, se ha allanado a que no sea un pago a 60 días, sino que sea una cuota a 15 y otra a 30 días; que no sea un autopréstamo, que para nosotros era fundamental.

- ¿Le parece una buena medida que las autoridades más altas no puedan acceder al beneficio?

- Sí, nosotros nunca tuvimos complicaciones con eso; ni siquiera fue tema. No tenemos ninguna dificultad con eso, al contrario.

- Queda la sensación de que en la Cámara el tema central de debate va a ser el del impuesto, ¿qué cree usted?

- Absolutamente. Creo que ese va a ser el gran tema. Recordar que en la comisión de Constitución se estudió la posibilidad de que los sueldos de $ 2 millones y medio hacia arriba pagaran impuestos. Nosotros planteamos que no, porque hemos defendido como principio la universalidad sin letra chica. Pero si el Gobierno quiere incorporar esta letra chica, tampoco tenemos problema ¡Pero no se venga a decir que quienes ganan entre $ 700 mil y $ 2 millones y medio son ricos! Porque ese es un insulto para la clase media.

- ¿Está evaluando presentar indicaciones, por ejemplo en materia de impuestos?

- Así es. Nosotros vamos a evaluar y creo que todos estamos de acuerdo. Nos vamos a reunir a estudiar la fórmula, a través de indicaciones o de suprimir cierta parte del articulado.

- ¿Para que los sueldos más bajos queden eximidos de pagar impuestos?

- O sea, decirlo al revés, que los más altos, sobre $ 2 millones y medio o $ 3 millones paguen impuestos.

- ¿Cómo cree que se va a dar el debate en la Cámara?

- Si el Gobierno también tiene la disposición de escuchar a los diputados y diputadas, va a ser muy rápida la tramitación. Pero si el Gobierno vuelve a colocar complicaciones y no entiende la realidad de las familias chilenas y sale con este discurso de que la clase media en los tramos que hemos hablado es rica, es impresentable.

Eduardo Durán (RN)

- ¿Qué le parece el proyecto de segundo retiro del Gobierno? Parece ser el más viable.

- Así es. El proyecto del Gobierno vino a desplazar el proyecto que impulsó la izquierda para el segundo retiro del 10%. Con las votaciones que se dieron en el Senado, la reforma de (Pamela) Jiles y (Karim) Bianchi quedó para ponerle la lápida, para avanzar con el proyecto del Ejecutivo.

- ¿Qué es lo que más valora de la iniciativa del Gobierno?

- Que llega a solucionar un problema que aún está vigente en las familias chilenas, que todavía lo están pasando mal con la pandemia. Hay que valorar el esfuerzo, aunque tardío, pero hay que seguir trabajándolo, de tal manera que quede lo más limpio posible, libre de impedimentos para que la mayor cantidad de personas pueda acceder al beneficio.

- ¿Qué es lo que a su juicio hay que mejorar de este proyecto?

- En primer lugar, hay que pensar muy bien en el tema de los impuestos a las personas que efectuarán el retiro. En principio, no estoy de acuerdo, porque mantengo mi posición de que esta política debe ser universal.

- Hay parlamentarios que ya están anunciando indicaciones con el fin de que no se paguen impuestos por el retiro, pero la que se presentó en el Senado con ese fin se declaró inadmisible y el Gobierno insiste en que se deben pagar.

- No creo que lo que se va a recaudar sea tan significativo como para instalar letra chica en el proyecto. Por lo tanto, lo debiéramos evacuar lo más rápido posible, de tal manera que la gran mayoría de la gente que necesita esos recursos lo pueda hacer, sin demorar la tramitación en el Congreso.

- En ese sentido, ¿está de acuerdo con que las altas autoridades queden inhibidas de acceder al beneficio?

- Ya en el primer retiro, que fue universal, creo que ninguno de los parlamentarios y funcionarios del Gobierno de primera línea hicimos uso de ese retiro; por lo tanto, agregar pelos a la sopa creo que contribuye más a enrarecer el clima de la discusión.

- O sea, usted prefiere que siga siendo universal.

- Sí y no veo por qué, si en el futuro alguna persona quiera hacer uso de ese dinero, pueda hacerlo.

- ¿Ha pensado presentar indicaciones?

- Estamos estudiando el proyecto que salió del Senado con mis asesores para presentar algunas indicaciones si fuera necesario.

- ¿En qué línea? ¿En relación con los impuestos, para que sea universal?

- Principalmente, en la universalidad; en hacer más expedido el retiro, sin tanto plazo. En general, en esa línea.

- Por lo que ha visto en el ambiente en la Cámara tras la aprobación del proyecto del Ejecutivo el jueves, ¿cree que haya acuerdo en la oposición para avanzar rápidamente en su tramitación?

- Creo que la gran mayoría estamos de acuerdo en los puntos sustanciales, salvo en el tema de los impuestos, pero también dejando establecida la celeridad del retiro para pagar las pensiones alimenticias adeudadas. Ese sería un buen punto de negociación para destrabar el proyecto y darle un trámite expedito.

- ¿Y hay una mayoría de acuerdo para que se paguen impuestos?

- No, creo que la mayoría está de acuerdo en que no se paguen impuestos. Y creo que por ese lado va ir el debate final.