Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechaza solicitud de enfermera que pidió retirar sus fondos de AFP

Pensiones

El año pasado, Beatriz Valenzuela le solicitó a AFP Habitat retirar sus fondos para pensión.

El viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas entregó el fallo de uno de los casos de rescate de ahorros previsionales más conocidos de los últimos meses.

En julio de 2019, la enfermera Beatriz Valenzuela ingresó un recurso de protección en contra de AFP Habitat, luego de que la administradora rechazara su petición de rescatar sus fondos previsionales. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, entidad que en diciembre pasado resolvió rechazar por unanimidad el requerimiento de la enfermera de Punta Arenas al igual que a la misma solicitud de la profesora de Antofagasta María Angélica Ojeda.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas decidió rechazar el requerimiento de Valenzuela, fallo que llama la atención dado que la Corte de Apelaciones de Antofagasta falló a favor de Ojeda, quien pedía lo mismo.

Parte de los argumentos del fallo indican que no es una situación extraordinaria que permitiría acceder a los ahorros. "No nos encontramos frente a una de aquellas situaciones en las que extraordinariamente la ley permite acceder a los referidos recursos para garantizar el derecho a la seguridad social, sino ante una solicitud para acceder a los fondos acumulados con el objeto de cubrir ciertos gastos".

Además, se remarca que no se contrapone el derecho de propiedad contra el seguridad social y que Habitat no actuó de forma ilegal ni arbitraria. "El derecho de propiedad que se invoca como afectado por la actora, no se contrapone con el derecho a la seguridad social (...) por lo cual la legislación previsional contenida en el referido Decreto Ley 3500 y demás leyes aplicables, encuentra el respaldo antes indicado, lo cual le confiere la suficiente solidez y consistencia para la regulación del régimen de pensiones en el sistema de seguridad social chileno", se indica en el fallo.

"La institución recurrida (AFP Habitat), al negarse a devolver la totalidad de los ahorros previsionales a la recurrente afiliada, no ha actuado de manera ilegal ni arbitraria, ya que su actuación se enmarca dentro del mandato legal de administrar y otorgar los fondos de pensiones, siendo lo pedido por la recurrente una petición improcedente de conformidad al sistema previsional que rige en nuestro país", se añade en los argumentos.

Uno de los argumentos que alegó la defensa de la enfermera, es que su futura jubilación no será suficiente para solventar sus gastos vitales. Sin embargo, la justicia precisa que esto no es motivo suficiente para acceder a sus ahorros. "No le habilita para rescatar libremente tales fondos, por cuanto, como ya se ha dicho, el retiro total o parcial sólo cabe en aquellos casos en que el legislador lo ha autorizado excepcionalmente y siempre y cuando detrás de ello existan motivos de seguridad social", se detalla en el fallo.

Enfermera recibe pensión de $ 200 mil

Valenzuela, de 60 años, es funcionaria de Atención Primaria de Salud Municipal y mantiene en su saldo un ahorro previsional total de poco más de $ 51 millones. Sin embargo, al solicitar una simulación para ver cuánto dinero recibirá al pensionar, se encontró con que la cifra sería de $ 200 mil, monto bastante inferior al sueldo actual que recibe, de poco más de $ 1 millón.

Valenzuela vive en Punta Arenas y lleva cerca de 40 años cotizando en el sistema de AFP, cuando en 1981 ingresó al actual sistema previsional. Es madre soltera y arrienda una propiedad donde vive con su hija y nieta. Mensualmente sus gastos básicos rondan los $ 420 mil.