Cuarto retiro de las AFP: Gobierno aumenta la presión sobre el Congreso y le pone discusión inmediata

Pensiones

Ello mientras no existe certeza de que los parlamentarios oficialistas, que la habían apoyado, respalden en la Cámara la iniciativa

Durante la jornada del martes la Comisión Mixta despachó el informe sobre el proyecto de cuarto retiro desde las AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias, lo que tensionó aún más la situación en el Congreso, ya que tanto en el Senado como en la Cámara hay parlamentarios que no están de acuerdo con la forma como la instancia resolvió las diferencias.

Pero durante esta jornada, el gobierno dio un nuevo paso para apurar la votación del proyecto, poniéndole discusión inmediata (seis días en cada cámara) a la iniciativa, que corre un claro riesgo de no ser aprobado, incluso en la Cámara de Diputados, que en el primer trámite, previo a la elección parlamentaria, le había dado luz verde.

Todo, en medio de una gran incertidumbre acerca de que los diputados oficialistas que en su momento respaldaron el proyecto, mantengan su votación inicial. En el Congreso se especula que es probable que habiendo salido del trance de la elección, algunos diputados retrocedan en sus posturas, rechazando la iniciativa.

Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), fuerte impulsora de todos los giros, señaló que espera que la Cámara ratifique su aprobación y, aunque está consciente de que ya no existe la presión por el tema electoral, espera que sus pares del oficialismo muestren "consecuencia y coherencia política", votando nuevamente a favor del proyecto. Y le restó importancia a la nueva urgencia del proyecto.

El informe de la comisión mixta para que se transforme en ley necesita 26 votos favorables en el Senado y 93 en la Cámara de Diputados, si no logra apoyo en una de las cámara no hay ley. Pese a que el informe desde el Senado no llega aún a la Cámara.

Mientras, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pávez, confimó que el Ejecutivo le puso discusión inmediata al proyecto "con el mismo argumento que lo hicimos en el primer trámite constitucional, es decir, despejar las incertezas que este proyecto muy malo para las pensiones (...) se vote lo antes posible (...) y ojalá sea rechazado".