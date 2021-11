Cuarto retiro desde las AFP se toma la agenda del Congreso ante polémica por votación

Pensiones

Mientras que en la Cámara desaparece de la tabla de la Comisión de Hacienda el proyecto de ley corta de pensiones.

Una semana corta, pero agitada será la que tendrá el Congreso y en especial la Cámara Alta, ya que la agenda estará cargada al debate por la fecha de votación del proyecto de cuarto retiro desde las AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias, decisión que se tomará durante esta jornada en la cita de los comités para elaborar la tabla con las iniciativas que deberá votar la Sala en sus días de sesión, es decir, martes y miércoles.

Algo inusual ocurrirá también esta semana, ya que los temas que estarán en debate no necesariamente serán porque estén en las tablas del Senado y la Cámara de Diputados. Ello, porque además de la polémica que está generando en el Congreso el que un sector de los senadores se niegan a poner en tabla para votación el proyecto de cuarto retiro desde las AFP, también ocurre en paralelo que salió de la tabla de las comisiones de la Cámara Baja el proyecto de ley corta de pensiones.

Respecto del cuarto retiro, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (Indep. PPD), aseguró que no existe "excusa para dilatar" la votación de la iniciativa y junto al también integrante de la instancia, Alfonso de Urresti (PS), le solicitaron a la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), que la ponga en tabla, lo que ha aumentado la presión sobre los senadores que integran los comités y que esta tarde, a partir de las 15:15, deberán definir la tabla de esta semana, para lo que queda poco tiempo, por ser semana corta.

Por otra parte, los diputados de oposición también están ejerciendo presión sobre sus senadores para que la iniciativa se ponga en tabla lo antes posible. Ellos han señalado que esperan que el proyecto se vote antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales, cuya primera vuelta está fijada para el 21 de noviembre, a fin de que la ciudadanía conozca las posiciones de sus candidatos antes de sufragar. Justamente, ese es uno de los elementos que impide que un sector de la Cámara Alta prefiera posponer la polémica votación.

En todo caso, la iniciativa se votaría sólo en general y no es seguro que cuente con los votos necesarios para ser aprobada, ya que su quorum es de 3/5, es decir, necesita de 26 votos y no cuenta ni siquiera con los 24 de la oposición, ya que la senadora DC Carolina Goic ya confirmó que no respaldará la iniciativa bajo ningún concepto.

Por otro lado, está el debate de la ley corta de pensiones a la que el gobierno le quitó la urgencia por lo que desapareció de la tabla de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Ello generó la molestia de los diputados de la oposición, que esgrimen que el Ejecutivo está dando una señal clara de que no está interesado en mejorar las pensiones actuales, principal objetivo de la iniciativa.

Vuelve el proyecto de datos personales

Sorprendentemente, como ha ocurrido cada vez que se despeja la tabla de la Comisión de Hacienda del Senado, nuevamente esta instancia retomó esta semana la discusión del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La iniciativa fue analizada durante esta jornada por la comisión.