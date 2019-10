CUT y retiro de fondos de pensiones: "No puede ser que frente a cada coyuntura se presente una indicación o un proyecto"

Pensiones

l debate es sobre un proyecto de ley que busca profundizar el sistema de AFP que no da pensiones justas", dijo Bárbara Figueroa.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, se refirió esta tarde a la reforma de pensiones que impulsa el Ejecutivo y que será discutido en la Sala de la Cámara de Diputados el próximo 22 de octubre.

En particular, la líder sindical señaló que la moción parlamentaria que permitiría sacar los fondos previsionales en caso de enfermedades terminales le "preocupa".

"Más que el debate de tribunales, que tiene que tener el curso correspondiente, nos preocupa la indicación que fuera presentada al proyecto de ley por unos parlamentarios que permitiría en casos excepcionales hacer retiros de fondo. Y nos preocupa porque le debate no puede ser que frente a cada coyuntura se presente una indicación o un proyecto, eso sí alguien quiere actuar con populismo bueno, acá el debate tiene que ser serio y responsable", dijo.

"El debate no es si los trabajadores pueden o no sacar los fondos, el debate es si vamos o no a tener un sistema de seguridad social. Y el sistema de seguridad social lo que tiene que garantizar no es la libertad de los trabajadores para sacar los fondos, el estado tiene que garantizar pensiones justas. El debate es sobre un proyecto de ley que busca profundizar el sistema de AFP que no da pensiones justas", agregó.